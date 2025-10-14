V prvním rozšíření Borderlands 4 se pokusíte zachránit žoldácké Vánoce

První placený dodatek pro Borderlands 4 má konečně konkrétní obrysy. Vyjde 20. listopadu a ponese krkolomný název Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day. Půjde o příběhové rozšíření, které nabídne nové mise, nepřátele i unikátní legendární vybavení.
Podrobnosti oznámilo studio Gearbox během panelu na PAX Australia. Děj se točí kolem svátku zvaného Mercenary Day – v podstatě vánoční obdoby v univerzu Borderlands – který se ocitne v ohrožení kvůli zásahům ministra kultury z organizace Timekeepers. Rush a parta vault hunterů proto musí vyrazit do akce a pomocí zbraní, granátů i speciálních schopností zachránit sváteční klid po svém.
Kromě klasické kořisti a sběratelských předmětů (například nové skinu pro drona či vzhledu postavy) získají hráči i přístup k nové Vault Card, de facto Battle Pass, s odemykatelnými odměnami. Ta nabídne celkem 24 kosmetických doplňků a čtyři kusy vybavení.
Rozšíření bude automaticky dostupné všem, kdo si pořídili jednu z Deluxe edic Borderlands 4. Samostatně ho půjde koupit i jako součást výhodnějšího balíku všech čtyř plánovaných DLC.
Gearbox zároveň připomněl, že hra dostane i bezplatný sezónní obsah. Už od 23. října do 6. listopadu poběží miniudálost Horrors of Kairos, v níž se hráči utkají s novými bossy. Každý z nich má šanci dropnout čerstvě přidanou legendární výbavu. K tomu se přidají nové sezónní kosmetické předměty, které půjde získat prostřednictvím SHiFT kódů.
Na konec roku Gearbox chystá i nový endgame obsah. První z bossů, Bloomreaper the Invincible, má představovat náročnou výzvu ve stylu raidu. Přežití bude vyžadovat promyšlené buildy i týmovou souhru, protože Bloomreaper se pyšní obrovskou zásobou zdraví a devastujícími útoky.
Přes technické obtíže jsou Borderlands 4 zábavný looter shooter, jak vysvětluje Michal Krupička v recenzi: „Borderlands si novým dílem zase našly svou tvář. Ubraly na humoru, ale přidaly na zábavnosti samotné hratelnosti. Jejich hlavním problémem je momentálně technický stav. Příběh by mohl být lepší, ale trojka ukázala, že i mnohem horší. Otevřený svět by taky snesl rozmanitější aktivity. Na druhou stranu dobře slouží k lovení nejlepší výbavy, kosmetických serepetiček a tuny dalších věcí. S každou hodinou jsem se bavil víc a ve finále odcházím s pocitem, že je tahle série zase na správné cestě.“