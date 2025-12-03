zdroj: Buldozer Production

Android PC iOS iPadOS

V nádherné české hře MEDIX budete zachraňovat raněné vojáky v roli polních mediků

3. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda |

MEDIX
MEDIX
MEDIX
Galerie

Pokud se mnou psaná rubrika Pod radarem dožije druhé poloviny příštího roku, můžete si vsadit, že v jednom z nadcházejících článků narazíte na hru MEDIX. Ta už teď splňuje téměř všechny předpoklady pro to, aby zaujala každého milovníka unikátních indie zážitků.

Odškrtávejte se mnou – naprosto parádní vizuální zpracování s převládající černou, červenou a béžovou barvou, originální premisa hraní za válečné mediky ošetřující raněné vojáky, emotivní příběhová kampaň, a jako bonus jde o dílo českého sólo vývojáře Josefa Šmída z pražského studia Buldozer Production, jemuž z hlediska hudby pomáhá Jakub Šulík a o zvuk se stará Dávid Procházka.

Výsledkem je okamžitě poutavá, realtimová válečná strategie, kde ale nejde o to porážet a vítězit. Jste rádi, když se vám podaří zachránit lidské životy. Máte svou polní nemocnici, ze které vyrážíte pro raněné, jen kousek od zuřící fronty.

County of Fortune
Novinky
Z Mezopotámie do středověku. Česká strategie County of Fortune vás pověří správou hrabství

Sháníte zásoby, rozšiřujete svůj tábor o nové budovy, plníte je pracovníky a činíte bleskurychlá rozhodnutí. Jak se průběh bitvy vyvíjí, možná budete nucení některé budovy zbořit a postavit z nich jiné, případně se fronta až moc posune vaším směrem a vy se budete muset sbalit a přesunout celou nemocnici o kus dál.

Příběhová kampaň klade důraz na emoce a dělí se do dílčích misí, které před vás pokladou nejrůznější výzvy. Jednou bude vaším největším nepřítelem omezený čas, jindy budete řešit nekoordinovaný ústup komplikovaným terénem.

Vydání hry MEDIX je naplánované na léto příštího roku zatím jen pro počítače, ale už teď se počítá s pozdějším vydáním na mobilních zařízeních. Nicméně návštěvníci konference GDS, která se uskuteční již tento víkend 5. a 6. prosince v Praze, budou mít exkluzivní příležitost si hru vyzkoušet s předstihem.

A pokud vás tvorba takřka jednočlenného studia Buldozer zaujala, rozhodně se podívejte i na celou řadu předchozích her, které jsou rovněž minimálně po vizuální stránce velice poutavé.

Smarty.cz
Tagy:
strategie česká hra válečná realtime indie hra
Zdroje:
Buldozer Production
Hry:
MEDIX
Profilový obrázek
Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update

Nejnovější články