V nádherné české hře MEDIX budete zachraňovat raněné vojáky v roli polních mediků

Pokud se mnou psaná rubrika Pod radarem dožije druhé poloviny příštího roku, můžete si vsadit, že v jednom z nadcházejících článků narazíte na hru MEDIX. Ta už teď splňuje téměř všechny předpoklady pro to, aby zaujala každého milovníka unikátních indie zážitků.
Odškrtávejte se mnou – naprosto parádní vizuální zpracování s převládající černou, červenou a béžovou barvou, originální premisa hraní za válečné mediky ošetřující raněné vojáky, emotivní příběhová kampaň, a jako bonus jde o dílo českého sólo vývojáře Josefa Šmída z pražského studia Buldozer Production, jemuž z hlediska hudby pomáhá Jakub Šulík a o zvuk se stará Dávid Procházka.
Výsledkem je okamžitě poutavá, realtimová válečná strategie, kde ale nejde o to porážet a vítězit. Jste rádi, když se vám podaří zachránit lidské životy. Máte svou polní nemocnici, ze které vyrážíte pro raněné, jen kousek od zuřící fronty.
Sháníte zásoby, rozšiřujete svůj tábor o nové budovy, plníte je pracovníky a činíte bleskurychlá rozhodnutí. Jak se průběh bitvy vyvíjí, možná budete nucení některé budovy zbořit a postavit z nich jiné, případně se fronta až moc posune vaším směrem a vy se budete muset sbalit a přesunout celou nemocnici o kus dál.
Příběhová kampaň klade důraz na emoce a dělí se do dílčích misí, které před vás pokladou nejrůznější výzvy. Jednou bude vaším největším nepřítelem omezený čas, jindy budete řešit nekoordinovaný ústup komplikovaným terénem.
Vydání hry MEDIX je naplánované na léto příštího roku zatím jen pro počítače, ale už teď se počítá s pozdějším vydáním na mobilních zařízeních. Nicméně návštěvníci konference GDS, která se uskuteční již tento víkend 5. a 6. prosince v Praze, budou mít exkluzivní příležitost si hru vyzkoušet s předstihem.
A pokud vás tvorba takřka jednočlenného studia Buldozer zaujala, rozhodně se podívejte i na celou řadu předchozích her, které jsou rovněž minimálně po vizuální stránce velice poutavé.