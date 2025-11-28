Z Mezopotámie do středověku. Česká strategie County of Fortune vás pověří správou hrabství
Z Mezopotámie do středověku. Česká strategie County of Fortune vás pověří správou hrabství

28. 11. 2025 14:00

České nezávislé studio Nepos Games se před několika lety sympaticky uvedlo do světa strategií mezopotámským Nebuchadnezzarem. Vašek si v něm pochvaloval fascinující zasazení a nekompromisní budování ze staré školy s důrazem na mikromanagement – prvky, které jistě najdete i v pokračovateli County of Fortune.

Tentokrát se vývojáři posouvají o několik stovek let vpřed do oblíbeného středověku. Už z prvních ukázek je patrné, že hra bude o něco přístupnější než její předchůdce, zároveň si ale zachová dostatek hlubokých systémů, díky nimž se postupně ujmete správy celého hrabství.

Namísto stavby jednotlivých domků se zaměříte na zakládání celých osad. Budete rozhodovat o jejich rozvoji, volit jejich specializaci a zároveň utvářet okolní krajinu. Každé rozhodnutí postupně ovlivňuje identitu, kulturu i prosperitu celého regionu a spolu s tím se proměňuje i samotná herní mapa.

Každý kout skrývá jiné příležitosti. Někde je vhodné se zaměřit na těžbu surovin, jinde jsou ideální podmínky pro bohatou úrodu. Řeky pak slouží nejen jako důležitá dopravní tepna, ale i jako brána k objevování vzdálenějších území, která můžete postupně začlenit pod svou správu.

Kraj v konečném důsledku formují především lidé, kteří v něm žijí. S růstem proto začnou vznikat šlechtické rody a s nimi i politické vztahy. Každý pohlavár má své silné a slabé stránky, které ovlivní chod regionu. Postupně se mezi komunitami může vytvářet napětí, jež se následně promítne do kulturní identity celého kraje. Úspěch tak nestojí pouze na ekonomice, ale především na umění práce s obyvatelstvem.

Aby vám County of Fortune neuteklo, můžete si ho na Steamu přidat do svého seznamu přání. Předběžný přístup by měl vyjít někdy v průběhu příštího roku a tým už od začátku slibuje českou lokalizaci ve formě titulků.

