V kyberpunkovém simulátoru života Nivalis promluví přes sto postav, proto se opozdí
zdroj: 505 Games

V kyberpunkovém simulátoru života Nivalis promluví přes sto postav, proto se opozdí

PC

27. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nivalis
Nivalis
Nivalis
Galerie

Pamatujete ještě na Nivalis? Simulace života v neonovém městě, které se vůbec poprvé představilo v Cloudpunku, se světu představila před více než třemi lety. Kvůli delšímu vývoji došlo k průtahům, takže měla hra vyjít během letošního roku. Jenomže ani to už neplatí.

Studio Ion Lands se po delší odmlce znovu přihlásilo o slovo, aby fanouškům prozradilo, jak je na tom aktuální vývoj. Dle jejich slov se postupuje plynule, vše na dobré cestě, aby se jejich unikátní uchopení simulace života úspěšně zhmotnila. Nicméně je před nimi dost práce, kvůli čemuž se tým rozhodl k posunutí data vydání na příští rok.

zdroj: ION LANDS

V současné době se práce zaměřují na dabing. Nedávno došlo k úspěšnému dokončení castingu pro více než 100 hlasových rolí, což je oproti demu před dvěma lety trojnásobek. Pro hru podobných rozměrů jde o opravdu vysoké číslo, stejně jako fakt, že v ní najdete namluvených 135 hlavních a vedlejších postav, z jejichž úst uslyšíte asi 200 tisíc slov.

Cestou dabingu se tým rozhodl jít kvůli tomu, aby virtuální život podnikatele se stánkem s občerstvením byl ideálně co nejvíce pohlcující. A jelikož casting, nahrávání i implementace dabingu nejsou úplně jednoduché úkony, vydání v letošním roce by akorát zbytečně ohrozilo kvalitu výsledného díla.

Carbon
Novinky
Další česká hra usiluje o úspěch na Kickstarteru. Kyberpunková diablovka Carbon vypadá skvěle

„Proto jsme se rozhodli vydání Nivalis posunou o několik měsíců, a to na rok 2026. To nám současně umožní věnovat čas dalším testům, optimalizaci, vylepšování a vyvažování, abychom zajistili co nejplynulejší zážitek. V současné době úzce spolupracujeme s naším vydavatelem na stanovení konkrétního data vydání, které doufaje oznámíme ještě před koncem roku. Brzy vám dáme vědět, kdy budeme moci oslavit vydání,“ slibuje autorské těleso.

Nadále platí, že Nivalis vyjde na PC přes platformy Steam a Epic Games Store. A kdybyste náhodou mezitím potřebovali svůj kus kybernetického punku, podpořte české Carbon, případně se 6. února pusťte do remasteru prvního Deus Ex.

Smarty.cz
Tagy:
RPG kyberpunk simulátor života
Zdroje:
ION LANDS
Hry:
Nivalis
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
