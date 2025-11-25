Upírské RPG The Blood of Dawnwalker nemá hlavní questy, vsadí na vaši svobodu

Rebel Wolves, studio vedené bývalým spolurežisérem Zaklínače 3 Konradem Tomaszkiewiczem, pracuje na ambiciózním RPG The Blood of Dawnwalker. Trochu překvapivě se tým rozhodl zbavit tradiční struktury příběhu a nabídne mnohem volnější styl hraní, která připomíná třeba Breath of the Wild. Jak Tomaszkiewicz prozradil v rozhovoru pro Eurogamer, hra nebude mít hlavní quest.
Tomaszkiewicz zároveň vysvětlil, co si od nezvyklé volby slibuje. „Ne, v naší hře není žádný hlavní příběhový úkol. Svůj příběh si vystavíte z úkolů, na které narazíte. Víceméně víte, kde je váš nepřítel, a můžete se tam vydat kdykoli. Je jen na vás, jestli se tam vypravíte hned, nebo nejdřív zesílíte, najdete lepší výbavu, rozvinete postavu nebo získáte spojence.“ Podle režiséra má The Blood of Dawnwalker posunout videohru blíže zážitku ze stolních RPG: „Chceme hráčům dát svobodu zažít přesně to, co chtějí.“
Děj upírského RPG je zasazený do 14. století v údolí pod Karpatami, kde budete ovládat Coena, napůl člověka a napůl upíra. Jeho neobvyklý původ mu umožňuje fungovat ve dne i v noci. Ve dne se může volně pohybovat mezi lidmi, řešit hádanky a vládnout magií, zatímco v noci se z něj stává obratný predátor, který leze po zdech i střechách a pije krev.
Svět reaguje na vaše činy, kdy jedním z klíčových prvků bude plynutí času. Navzdory absenci hlavního úkolu má Coen jasný cíl: Během třiceti dnů a nocí musí zachránit svou rodinu. Plnění úkolů a některé interakce posouvají čas dál, ale hra má být férová – čas neubíhá lineárně, volby vás vždy upozorní na jeho trávení.
Rebel Wolves se nebojí porovnávat své pojetí s klasickými RPG. Tomaszkiewicz tedy konkrétně připodobňuje The Blood of Dawnwalker ke starým Falloutům, kde jste také věděli, čeho chcete dosáhnout, ale bylo na vás, jak se řešení doberete a všechny úkoly byly volitelné.
Studio sice čerpá ze svých zkušeností v CD Projektu Red a z designu Zaklínače 3, zejména co se týče výstavby atmosféry a určité struktury, ale nepovede vás v pomyslném hledání Ciri tolik za ruku. Místo toho nabídne pískoviště plné možností, které se přizpůsobí vašemu hernímu stylu.
V praxi budete mít k dispozici dvě rozdílné roviny, které ale můžete dle libosti kombinovat. Ve dne se má herní náplň skládat z adventurních, detektivních pasáží se spoustou rozhovorů, stop a logických hádanek. V noci se pak dostanete k plížení a akci, kde přijdou ke slovu nadpřirozené schopnosti.
Kromě systému času přidává hra jakýsi ukazatel hanebnosti. Stupnici, která odráží, jak se vám daří nabourávat plány hlavního záporáka. Jak se mu dostáváte na kobylku, snaží se Coenův postup zpomalit – zavírá obchody, posílá lovce hlav a mění běh světa.
Absence hlavní příběhové linky zní experimentálně, ale The Blood of Dawnwalker není ani zdaleka komorní projekt. Rebel Wolves čítá kolem 155 lidí, což je podobně velký tým, jaký stál právě za Zaklínačem 3. Jeden průchod hrou by vám měl zabrat kolem 40 až 50 hodin, díky různorodosti voleb ji ale možná budete chtít absolvovat víckrát.
Vývoj debutu je plně financovaný ze strany studia, které získalo prostředky prodejem čtvrtiny vlastnického podílu čínskému technologickému korporátu NetEase. Navzdory jeho pozvolnému stahování ze západních studií podle Tomaszkiewicze nemá být projekt nijak ohrožen. O vydání a marketing se postará Bandai Namco, ale vývoj zůstává nezávislý.
The Blood of Dawnwalker vyjde v roce 2026 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.