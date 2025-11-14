The Blood of Dawnwalker napravuje reputaci upírů, ukazuje sílu noci a cenu magie

Moderní upíři z Bloodlines 2 letos spíše zklamali, a tak je teď na fantazijním středověku a týmu Rebel Wolves, aby krvesajům napravili reputaci. Jejich připravované RPG The Blood of Dawnwalker zatím působí jako poctivý mix Zaklínače, World of Darkness a Dragon Age, to vše opepřené chytrými nápady kolem duality dne a noci. A čerstvě zveřejněné záběry tenhle dojem jen potvrzují.
Ve skutečnosti jde o pokračování červnové ukázky, která představila údolí Sangora i hlavního hrdinu Coena. Tehdy jsme sledovali úkol zaměřený na ziskání legendárního meče. Jak tenhle příběh pokračuje a jak dopadne? Právě to ukazuje druhá část.
Studio znovu připomíná vnitřní rozpolcenost celého titulu. Nejde jenom o zmíněnou dualitu dne a noci, ale i o samotného hlavního hrdinu, který je ve dne člověk, zatímco v noci se mění v upíra. Denní doba tak nemění jen atmosféru, ale i herní možnosti. Coen má za světla k dispozici rozdílné schopnosti než pod rouškou temnoty. Může například používat specifickou magii, díky níž rozmlouvá s mrtvými nebo sesílá silné útoky výměnou za část vlastní vitality.
S příchodem noci se však probouzí jeho bestiální síla a otevírá úplně jiné cesty řešení problémů. Noční Coen dokáže lézt po budovách, na krátké vzdálenosti se teleportovat či pronikat do míst, kam by se člověk běžnou cestou nedostal. Úkoly se tak dají řešit úplně odlišnými postupy podle toho, kdy se do nich pustíte.
Video rovněž ukazuje filmové sekvence a rozhovory, kde nechybí možnosti uplácení, přesvědčování nebo rychlého rozhodování. Dávejte si jen pozor na ikonku přesýpacích hodin. Značí posun času a může se objevit při plnění úkolů, ale i během dialogů. A protože některé úkoly mají pevné časové okno, stačí jedno zdržení a možná je už nesplníte.
The Blood of Dawnwalker pohání Unreal Engine 5, který má zajistit detailní vizuál i hutnou atmosféru. Jak se titul popere s optimalizací, zjistíme v roce 2026, kdy vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, a to rovnou i s českými titulky.