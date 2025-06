Duchovní návrat prvního Zaklínače? Upírské The Blood of Dawnwalker ukazuje záběry z hraní

23. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O tom, že studio Rebel Wolves založené bývalými zaměstnanci z CD Projektu RED rozhodně nepostrádá jeho DNA a zkušenosti, už dnes nikdo nemusí pochybovat. Polský tým do světa vypustil víc než 20minutové video z chystaného upírského RPG The Blood of Dawnwalker, které ukazuje mechanismy a záběry z průchodu jedním úkolem, z nichž vyloženě dýchá příbuznost s původním Zaklínačem.

Svůj podíl na tom samozřejmě má i slovanské zasazení do středověké Evropy doplněné o temné fantasy prvky a trochu fanatismu. Ukázka se zaměřuje na údolí Sangora, jemuž vévodí hlavní město Svartrau. Prostředí skýtá mnoho příležitostí, které vám při prohledávání označí ukazatele podobné těm ze Zaklínače 3, takže očekávejte hromady bodů zájmu a otazníčků na mapě. Rovněž se ale můžete těšit na volnost v rozhodování, kterou reflektují nejen schopnosti a vybavení postavy, ale rovněž volby v příběhu.

Nepůjde však jen o vaše chování, ale taky o čas. Na splnění každého úkolu ho budete mít omezené množství a s největší pravděpodobností nestihnete vše. Proto se musíte rozhodovat, co splníte jako první, nicméně většinou se dozvíte, kolik času na vyřešení daného zadání máte.

Jednotlivá rozhodnutí ovlivní, jak vás svět vnímá, stejně jako vaše vztahy s místními frakcemi. Při cestování si rovněž všimnete toho, že dochází k dynamickým změnám prostředí i chování postav. Tím chce tým zajistit větší věrohodnost živoucího světa a navodit pocit, že vaše skutky mají důsledky.

zdroj: Bandai Namco

Klíčovou součástí snah budou samozřejmě souboje, které vypadají jako spojení prvního Zaklínače, Kingdom Come a JRPG. Při šermování si vybíráte čtyři směry útoku, což platí i pro úhyby a parírování. Do toho ale ještě využíváte postupně se naplňující aktivační náboje, které utrácíte za unikátní schopnosti, čímž do hry prostupují taktičtější prvky i díky pozastavení času při výběru. Nejde však jen o další techniky, ale taky o magii, v níž často využíváte vlastní krev.

Na tu si však musíte dávat pozor, protože během dne se zdraví nedoplňuje automaticky a uzdravení si vyžádá léčivé spotřební předměty. V noci je však situace jiná. Hlavní hrdina Coen se během ní mění na upíra, kdy do vínku dostane další schopnosti, jako je teleportace, vyšší rychlost či šplhání po zdech. Zdraví však v tomto případě zastupuje i ukazatel žízně, kterou musíte ukojit krví, abyste mohli využívat všech upírských dovedností. Což bude klíčové hlavně u soubojů s bossy, které představují největší výzvu ve hře.

Další podrobnosti o The Blood of Dawnwalker, jako je systém vzácnosti předmětů, náhodných setkání či skutečnost, že i na začátku můžete narazit na velké výzvy v podobě endgame nepřátel, zjistíte v přiloženém videu. Na vlastní kůži je pak budete moct okusit v průběhu roku 2026, kdy hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.