Upíří rozpolcenost bude středobodem RPG The Blood of Dawnwalker

Někteří bývalí vývojáři z CD Projektu RED před časem založili studio Rebel Wolves, kde pracují na ambiciózním upírském RPG The Blood of Dawnwalker. Hra se před nějakou dobou sympaticky uvedla první ukázkou, na kterou teď navázala další.

Tentokrát se zaměřila na příběh přeplněný krvesaji, kteří se snaží ovládnout svět i lidskou rasu. Zabránit jim v tom může protagonista jménem Coen – napůl člověk a napůl upír chycený mezi dvěma světy. Jeho prokletí je však i jeho hlavní zbraní, kdy mu propůjčuje velkou sílu, díky níž dokáže ohavné bestie sprovodit ze světa a možná i zjistit, co stojí za veškerým zlem.

On the first day of summer, June 21st, gather round at https://t.co/gjsguBDC66 for a ~45min live stream:



☼ approx. 15 mins of gameplay with presentation of features

☼ dev insights into the game’s magic, traversal, and combat systems

☼ epic music

☼ and more! pic.twitter.com/l8JqOAo5c9