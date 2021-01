Umíte si představit World of Tanks jako strategii? Vyzkoušejte Iron Conflict

11. 1. 2021 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Čínské studio Angela Game se se svou první vydanou hrou Iron Conflict pokouší o hodně zajímavý mix žánrů. Při prohlížení galerie obrázků se neubráníte dojmu, že jde o další kopírku World of Tanks, War Thunderu a jim podobným.

Ve velmi povědomé garáži se skví historický i moderní tank či letadlo, v záložce vývoje spatříte stejně povědomý rozvětvený strom, jehož jednotlivé větve odemykají nové stroje. Tím ale veškerá podobnost končí. Jakmile se pustíte do samotného boje, nestane se z vás řidič/pilot jediného tanku/stíhačky, ale velitel několika jednotek.

Iron Conflict je totiž realtimová kompetitivní strategie pro dva týmy po deseti hráčích. Na rozlehlých mapách rozpoutáte bitvu mezi pozemními jednotkami a letectvem. V seznamu těžké techniky nechybí tanky různých tříd, stíhače tanků ani dělostřelectvo, vedle nichž pobíhá pěchota.

Tvůrci se ani náznakem nezmiňují o možnostech týmové kooperace, ale dá se odtušit, že deset velitelů s desítkami „figurek“ na mapě bude muset pořádně spolupracovat na jedné strategii, aby dosáhli vítězství nad nepřítelem.

Momentálně ve mně panuje opatrná zvědavost a mírná touha si něco takového vyzkoušet. Pokud to máte podobně, můžete dát Iron Conflictu šanci na Steamu v předběžném přístupu. Hra není na rozdíl od World of Tanks zdarma, ale těch 11 eur není moc velkou překážkou. Získáte za ně přístup k jedné mapě, americké a čínské frakci bojové techniky, 90 dnům prémiového účtu, obnosu prémiové měny a dalším benefitům.

Tvůrci ze studia Angela Game budou postupně vydávat nové mapy, vozidla, herní módy a tak dále. Už není zjevné, zda se bude za dodatečný obsah platit, nebo mikrotransakce zůstanou pouze u prémiového účtu a měny.

Stejné studio teprve před dvěma týdny ukázalo svou další hru Myth of Empire (viz článek), která má být středověkým onlinovým sandboxem. Doufejme, že vývoj dvou tak velkých her najednou se nepodepíše negativně na jejich kvalitách. Ale hráči zatím hodnotí Iron Conflict kladně. S plnou hrou ovšem počítejte nejdříve v roce 2022.