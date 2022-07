Ubisoft odložil Avatar: Frontiers of Pandora až na příští fiskální rok

22. 7. 2022 9:10 | Novinky | autor: Adam Homola

Víte co? Já se na ty hry radši přestanu těšit. Coby milovník prvních čtyř dílů jsem byl zvědavý na nové Settlery a co se nestalo, Ubisoft je relativně na poslední chvíli odložil na neurčito. Říkal jsem si, že po velice příjemném Two Point Hospital by mohlo být neméně fajn i Two Point Campus a nedávný preview event mi dal za pravdu. Odloženo. Pak jsem se nemohl netěšit na update mého milovaného Red Dead Redemption II pro současnou generaci konzolí. To je přece jistota, ne? Ne. Prý nakonec nebude vůbec.

A není to tak dávno, co jsem si říkal, že Avatar: Frontiers of Pandora sice možná nebude kdovíjaká žánrová (r)evoluce, ale že by to mohl být aspoň moc hezky zpracovaný svět s povědomou hratelnostní smyčkou. Že Avatara, stejně jako libovolné Assassin’s Creed, nakonec taky nedohraju, ale podobně jako v Egyptě, Řecku, nebo v Anglii v něm strávím klidně desítky hodin a po většinu doby se u toho budu slušně bavit.

zdroj: PlayStation

Navíc jsem počítal s tím, že Avatar: Frontiers of Pandora letos opravdu vyjde. V konečném důsledku jde o hru na motivy filmu, a právě filmový Avatar: The Way of Water se po mnoha a mnoha odkladech podívá do kin právě letos v prosinci. Pravděpodobně půjde o jeden z největších filmů když ne všech dob, tak minimálně posledních let. Příležitosti svézt se „zadarmo“ na téhle nezastavitelné vlně musí Ubisoft přece využít. Frontiers of Pandora tak byl v mých očích prakticky neodložitelný. Dlouhý vývoj, obří film, prověřený engine, několik studií s velkou praxí...

Střih na včerejší report kvartálních výsledků Ubisoftu, kde se stalo nemyslitelné. Francouzský vydavatel svého Avatara odložil. Konkrétně na příští fiskální rok, tedy do období mezi dubnem 2023 až březnem 2024. Herní Frontiers of Pandora tak svého filmového bratříčka The Way of Water nestihne minimálně o několik měsíců. Film má premiéru v prosinci, „příští fiskální rok“ je nicméně období tak nekonkrétní, že se mohou minout klidně i o víc než rok.

Co znamená odklad pro samotného Avatara? Snad jen to nejlepší, protože těžko hledat hru, která by z delšího vývojového cyklu netěžila. Víc času se vždycky hodí, tak snad na tom tvůrci pořádně zamakají. Ostatně herní redaktor Jeff Grub, který často zveřejňuje neoficiální informace a drby, tvrdí, že zhruba před měsícem slyšel, že Avatar: Frontiers of Pandora sice vypadá moc krásně, ale z hlediska hratelnosti není v moc dobrém stavu.

Co to znamená v praxi a jestli je to vůbec pravda, ukáže asi až čas. Teď si můžeme jen povzdechnout nad zase dalším odkladem a vyhlížet rok 2023, který se rýsuje jako jeden z těch nejnacpanějších za hodně dlouhou dobu.