V novém Two Point Campus jsem postavil americkou univerzitu i školu čar a kouzel

26. 5. 2022 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Zatímco čtyři roky starý Two Point Hospital byl jasným duchovním nástupcem legendární Theme Hospital, Two Point Campus takhle očividný vzor nemá. Respektive by se dalo říct, že nejbližší inspirací nadále zůstává kultovní nemocniční manažer, a pokud jste hráli původní legendu z roku 1998 nebo její reimaginaci z roku 2018, budete tu jako doma. Nové školní dobrodružství totiž jede pořád ve stejných mantinelech, a my tu tak máme čest s dekádami prověřeným, nadčasovým konceptem.

Ten můžeme zaškatulkovat jako budovatelskou strategii menšího rozsahu, manažer nebo možná i tycoon, chcete-li. Pokud tenhle žánr znáte, naskočíte do hry opravdu bleskurychle. Okamžitě poznáte vizuální styl, specifický humor a hned vám bude jasné, co se po vás chce.

Pokud jste ale doposud něčemu takovému nepropadli, Two Point Campus na tom zřejmě nic nezmění. Mustr zůstává prakticky identický, a jakkoliv hra působí přístupně, příjemně a lákavě, těžko si představit, že to bude zrovna ona, která protrhne hráz popularity a osloví masy tycoony nepolíbené.

Hurá do školy

Zatímco v Two Point Hospital bylo vaším posláním lidi léčit, tentokrát je budete vzdělávat. Nebo lépe řečeno budete budovat, rozšiřovat, vylepšovat a řídit vysokou školu a vše, co je s ní spojené. To nebudete dělat jen v útrobách jedné místnosti, ale na starosti dostanete celý kampus, očividně inspirovaný kulturou amerických univerzit.

zdroj: Two Point Studios

A tak skutečně neřešíte jen přednáškové sály, učitele, osnovy a jiné striktně školní věci. Podobně jako dříve, i tentokrát řešíte záležitosti, které by vás v kontextu vzdělávací instituce na první dobrou asi nenapadly – od rytířských turnajů až po kouzelníky. Tím vším prostupuje specifický britský humor, protože série Two Point se opravdu vážně nebere.

Na nekorektní ostrovtip mých oblíbených Monty Pythonů se zdejší humor nechytá a jde spíš o jeho velmi zředěnou verzi pro děti. Což není ani výtka, ani pochvala a vlastně je dobře, že se nějaké hry o podobně suchý humor aspoň pokoušejí. Nechybí nezbytná hlasatelka ve školním rozhlase, nechybí slovní hříčky a jiné propriety série.

Novinky sem, novinky tam

Two Point Campus vyjde po nedávném odkladu sice až v srpnu, ale díky nedávné preview akci jsem si mohl osahat hned čtyři úrovně. Což není ani zdaleka všechno, co nabídne plná hra, nicméně jde o solidní porci obsahu. A ten začíná velmi výmluvně: Hned na úvod je vám kladeno na srdce, že o studenty se musíte starat opravdu příkladně a především jim zajistit „3R“, tedy Relax, Rest a Relieve. Načež si hra udělá sama ze sebe srandu s tím, že ví, že jde o prakticky stejné věci, ale že je to v podstatě jedno.

Volnočasové aktivity studentů můžete každopádně ze začátku pustit z hlavy. Ze všeho nejdřív musíte postavit ty nejdůležitější místnosti, bez nichž by škola nebyla školou. Tedy například přednáškový sál, knihovnu nebo třeba výzkumnou místnost. Teprve pak přijdou na řadu věci jako toalety, sprchy, zázemí pro personál a potom můžete začít řešit, kde budou studenti spát, odpočívat, osvěžovat se nebo relaxovat.

Do toho nesmíte zapomínat ani na okna, topení, lavice, odpadkové koše, výdejníky na vodu, věšáky a hromady dalších věcí. O studenty, místnosti a věci se vám musí ale taky někdo starat, takže tady přichází na řadu najímání adekvátního množství učitelů, asistentů a údržbářů. Jednoduše klasika, kdy si jedno žádá druhé, druhé zase třetí, čtvrté nemůže být bez prvního a páté si postavíte třeba jen tak pro radost.

Při stavění místností a umisťování věcí se tentokrát můžete vyřádit trochu víc než v Two Point Hospital. Díky širším možnostem při umisťování předmětů, zdí, cest, dekorací a jejich otáčení mohou jednotlivé místnosti a dekorace vypadat tak, jak chcete, byť já se většinou spokojil s poměrně strohým, funkčním designem. Místnosti sice není žádoucí stavět co nejmenší, ale zase se s nimi nemůžete úplně rozdovádět, protože budova není nafukovací a příliš velké sprchy jednoduše nejsou potřeba.

Na druhou stranu, pokud máte dostatek peněz a venkovního prostoru, může být nakonec nafukovací i samotná budova, jejíž tvar si můžete upravit, jak je libo. Striktní čtverce a obdélníky z Two Point Hospital nemusí být normou, a pokud chcete, můžete se opravdu vyřádit. Stejně tak se můžete vyblbnout i mimo budovu s hromadou stromů, kytek (můžete dokonce měnit barvu květů), laviček, cest, živých plotů a dalších venkovních prvků.

Místnosti je každopádně žádoucí stavět tak, aby se vám tam vešlo nejen všechno nezbytné, ale taky všechno doplňkové, což už někdy může být trochu problém. Navíc čas od času přijde od studentů požadavek na pořízení nějakého předmětu, což sice můžete s kamennou tváří odmítnout, ale když jim vyjdete vstříc, budou spokojenější. A jak už to tak v podobných hrách bývá, nejde jen o peníze, ale i o spokojenost, prestiž a atraktivitu školy.

O velkou atraktivitu se snaží i vývojáři, a tak se jednotlivé úrovně/školy docela liší. Já si mohl vyzkoušet řídit školu obyčejnou, kulinářskou, historickou a kouzelnickou. V kulinářské se studenti učí, jak uvařit gigantickou pizzu, v rytířské se zase učí dobovým duelům a správnému středověkému dvoření. Zrovna v rytířské škole mohou žáci utrpět lecjaké zranění, tudíž je žádoucí mít alespoň jednu ošetřovnu.

Fanoušci Harryho Pottera pak jistě ocení kouzelnickou školu, kde už začíná trochu přituhovat. Tady totiž začínáte s nulovým rozpočtem, takže si musíte vzít hned na úvod půjčku a navrch ještě vůbec poprvé řešíte topení. Nemluvě o tom, že některé místnosti tady už postavené jsou, takže si nemůžete všechno přizpůsobit a je potřeba hned od začátku mnohem víc přemýšlet a pečlivě plánovat.

zdroj: Two Point Studios

Novou snahou tvůrců je trochu víc akcentovat lidi, v tomto případě studenty. A pokusit se to udělat tak, aby si k nim hráč mohl vytvořit nějakou vazbu. Dává to smysl, protože minule vám pacienti jen přišli do nemocnice, vy jste je vyléčili a oni zase odešli. Teď jsou studenti ve vaší instituci přítomní výrazně delší dobu, tudíž prostor pro vazbu tu je.

Osobně jsem ale na něco takového nenašel moc času, namísto sledování jednotlivých mikropříběhů jsem spíše řešil školu jako takovou. Nicméně dokážu si představit, že někdo hraje na pomalejší rychlost a vedle budování a správy velkých věcí věnuje pozornost i jednotlivým študákům a študačkám.

Příjemný stres

V Two Point Campus, stejně jako v Two Point Hospital, se toho po vás nechce zrovna málo a časem vás mohou všechny možné požadavky, potřeby, úkoly a nezbytnosti zahltit. V takových chvílích můžete hru zapauzovat, uvědomit si, kde jste, co děláte a co chcete dělat, a v klidu si promyslet další kroky. Anebo, což byla moje taktika, přestat v jisté chvíli řešit každičký detail. Jednoduše se naučit říkat ne a smířit se s tím, že se nemůžete rozkrájet. Že nemůžete mít všechno perfektní, ale taky že to bude (do nějaké míry) fungovat i bez vás.

Po většinu herní doby jde vlastně o takový ten příjemný druh stresu. Nevíte, kam dřív skočit. Pořád je toho hromada na dělání, neustále se něco děje a prostor pro nohy na stole prostě není. Jenže vy to nemusíte mít dokonalé, vy nemusíte dokončit každou úroveň na perfektní skóre tří hvězdiček. Na postup dál, tedy odemčení další úrovně, stačí hvězdička jediná a tu není zas tak těžké získat.

zdroj: Two Point Studios

Two Point Campus tak elegantně vychází vstříc dvěma velmi odlišným stylům hraní. Jedním z nich je lážo plážo, kdy opravdu řešíte jen něco, jedete tak trochu na neutrál a máte pohodu. Druhý je rájem pro všechny obsesivní mikromanažery řešící každičký detail. Pořád je tu totiž přítomna ona dobře známá „excelová“ vrstva s hromadou tabulek, grafů a statistik, do kterých se můžete ponořit až po uši. K tomu navíc nechybí ani možnost zapnout různé vrstvy, co vám na mapě vizuálně znázorní všechno možné od štěstí, přes topení až po čistotu.

Dokážu si představit, že v pozdějších úrovních to na tři hvězdičky bez „Excelu“ nedáte, ale jak už padlo výše – pokud se nechcete stresovat, nemusíte. Všechno je to velice příjemně intuitivní a návodné. Ostatně já sám jsem Two Point Hospital hrál jen chvíli po vydání a i tak jsem do Two Point Campus naskočil prakticky okamžitě.

Nášup pro štamgasty

Těch pár hodin strávených s Two Point Campus nelituju. Bavil jsem se od začátku do konce, a i když tady tvůrci znovu nevymýšlí kolo, mě tím potěšili. Bude to povědomé, příjemné a tím nejlepším možným způsobem stresující.

zdroj: Two Point Studios

Pokud si ale vývojáři neschovávají v rukávu nějaká bezprecedentní esa, nečeká nás pravděpodobně nic divoce odlišného od toho, co už znáte. Jestliže máte tenhle žánr v malíku a Two Point Hospital vás bavil, s Two Point Campus nešlápnete vedle. Pokud ale preferujete budovatelské/manažerské strategie jiného typu, tahle novinka to navzdory všem vylepšením nezlomí.