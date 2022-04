Další zpoždění je tady, odklad hlásí i Two Point Campus

7. 4. 2022 9:03 | Novinky | autor: Adam Homola

S letošními odklady to asi ještě ani zdaleka nekončí a po odsunu titulů jako Suicide Squad, The Settlers nebo nové Zeldy hlásí zpoždění taky Two Point Campus. Ten měl vyjít původně už v polovině května, ale nakonec se ho dočkáme až 9. srpna. Sice mluvíme pořád o letošku, ale i tak odklad zamrzí.

Na vině jsou multiplatformní ambice týmu. Na rozdíl od Two Point Hospital chtějí vývojáři vydat Two Point Campus na PC a konzole zároveň, ve stejný den vydání. A teď si jednoduše uvědomili, že by to v blížícím se květnu nedopadlo úplně nejlépe, a tak potřebují víc času na optimalizaci, jak prozradili na webu studia.

Všechno se tak bude ty zhruba tři měsíce navíc ladit a optimalizovat tak, aby pak bylo úplně jedno, na jaké platformě si hru koupíte – na všech by se měla hýbat skvěle. Alespoň to je tedy cíl tvůrců, tak snad se jim to podaří a nedojde k dalšími posunu vydání, nebo naopak ke zklamání.

Jako malou náplast jsme ale dostali nové video. To vám ani tak nepředstaví základy hry, jako vás spíše seznámí s typickým humorem studia a vysvětlí, že normální školu tady vážně stavět nebudete.

Pokud jste ale hráli Two Point Hospital (nebo snad starou dobrou Theme Hospital), netřeba nic moc představovat. Už totiž asi přesně tušíte, co vás v Two Point Campus čeká. Příjemné je, že vývojáři dle svých slov naslouchali feedbacku hráčů Two Point Hospital a do nové školní strategie prý implementovali spoustu menších i větších vylepšení. Už Two Point Hospital se hrála vážně dobře, tudíž se máme na co těšit. Jen se nám to těšení bohužel o několik měsíců protáhne.