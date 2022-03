Ubisoft odkládá The Settlers na neurčito

4. 3. 2022 9:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Noví Settleři měli vyjít už za pár dnů, konkrétně 17. března, ale najednou se jich jen tak nedočkáme. Ubisoft hru totiž odložil na neurčito, a to kvůli nedávné uzavřené betě. Důvodem jsou negativní reakce beta testerů, na základě kterých si tvůrci dle svých slov uvědomili, že aktuální kvality hry neodpovídají jejich vizi, jak sami píší na oficiálním webu hry.

Pro The Settlers to přitom není ani zdaleka první odklad. V roce 2018 oznámená budovatelská strategie měla vyjít už v roce 2019, jen aby sklouzla až do roku 2020. Pak bylo dlouho ticho po pěšině, které prolomil až leden letošního roku. Hra se znovu ukázala, Ubisoft oznámil březnové datum vydání a spustil uzavřenou betu. A jsme tam, kde jsme.

Na nové Settlery tak čekáme opravdu dlouho a je klidně možné, že si ještě pár let počkáme. Ubisoft totiž nepotvrdil ani to, zda jde o odklad čítající několik měsíců, nebo zda si zahrajeme třeba až příští rok. Snad to už ale nebude trvat příliš dlouho a do budování vesniček a národů se vrhneme ještě letos.

Na jednu stranu každý takový odklad samozřejmě zamrzí, ovšem na druhou stranu je to dobře. Přesně od toho by měly všechny ty beta testy, alfa testy, stress testy a jakékoliv jiné uzavřené či otevřené testy být. Když tvůrci v betě zjistí, že to není ono, neměli by se bát hru odložit a adekvátně dodělat – ne ji vydávat očividně nehotovou a všechno pak záplatovat za chodu, jak to bohužel bývá stále častěji zvykem.

zdroj: Ubisoft