Noví Settleři se konečně probudili ze zimního spánku, vyjdou už v březnu

14. 1. 2022 9:37 | Novinky | autor: Adam Homola

V roce 2018 oznámení The Settlers mají svůj strastiplný vývoj konečně u konce a vyjdou 17. března. Namísto odvážného nového směřování série půjde o reboot, kdy se bude chtít série vrátit k tomu nejlepšímu, co v minulosti nabídla.

The Settlers si dle slov tvůrců berou hlavní inspiraci ze třetího a čtvrtého dílu, což je hudba pro moje uši. Obecně se možná nejvíc vzpomíná na dvojku, ale osobně jsem strávil zdaleka nejvíc hodin u čtyřky a navzdory její pastelové kýčovitosti jsem se do ní zamiloval.

Nový díl dlouholeté série bude mít jak příběhovou kampaň, tak PvP a kooperativní skirmishe, které půjdou hrát i proti AI. V The Setters budete moct hrát za tři různé frakce: Elari, Maru a Jorn. Středobodem příběhové kampaně budou Elari, uprchlíci snažící se dostat co nejdál od vojenského puče.

zdroj: Ubisoft

S každou frakcí se pojí jak jiné prostředí, tak i pochopitelně různé specifické výhody, nevýhody, schopnosti, unikátní architektura a jednotky. Podle tvůrců by vám měl nový díl navodit, minimálně v oblasti budování ekonomiky a ovládání armády, podobné pocity jako trojka a čtyřka, zatímco všechno ostatní má působit jako moderní strategie.

„Není to o změnách, ale o evoluci. Settlers III a IV měly například spoustu specialistů, kteří dělali jen jednu jedinou věc. Ale potřebovali jste jich dvacet. Takže jste měli 20 geologů, 20 pionýrů, 20 zlodějů. Teď jsme tohle všechno sjednotili do nové role Engineera. Ve výsledku by to mělo vést k tomu, že hráči budou věnovat větší pozornost všem jeho možnostem,“ říká na oficiálním webu kreativní šéf vývoje Christian Hagedorn.

Engineer je tak novou univerzální civilní jednotkou, jakousi páteří vaší osady a na rozdíl od běžných dělníků ho můžete kdykoliv jakkoliv zaúkolovat a přímo ho tak ovládat.

The Settlers tak sice nezní jako nějaká zásadní revoluce či odvážný nový směr pro celou série, jako spíš příjemná malá evoluce se špetkou nostalgie. Což je možná přesně to, co série po tolika letech (poslední nový díl vyšel v roce 2010) potřebuje.

A minimálně na příkladu Anno 1800 víme, že Ubisoftu se budovatelské strategie mohou podařit a díky dlouhodobé podpoře velice hezky vzkvétat. Jak to bude s The Settlers se uvidí už 17. března, kdy vyjdou na PC a budou i součástí služby Ubisoft+. Nedočkavci se můžou na oficiálním webu hry přihlásit ještě do uzavřené bety, která poběží od 20. do 24. ledna.