Anno 1800 pořád bobtná, třetí sezóna byla vynikající. Potřebujeme vůbec další díl?

20. 12. 2021 18:15 | Komentář | autor: Pavel Skoták

Naposledy jsem o Anno 1800 psal při příležitosti návštěvy Enbesy, kterýžto malebný kousek světa představující Afriku rozšířil už tak obrovský díl budovatelské série na konci druhého season passu. Kde ovšem spousta titulů končí, Anno 1800 ještě nepotřebovalo ani popadnout druhý dech, protože stále na první dobrou servíruje nový obsah.

Třetí sezóna už je, i se svými nejrůznějšími okrasnými balíčky, oficiálně za námi. Hra ale stíhá připravovat všechny virtuální obchodníky a architekty na čtvrtý season pass, který ve vší slávě odstartuje novou éru budování příští rok na jaře.

Hele, turisté!

Po návštěvě a kolonizaci Afriky a zabydlení scholastiků ve Starém světě, což přinesla druhá sezóna, přišel v té třetí čas zaměřit se na evropskou domovinu. Té se autoři Anno 1800 rozhodli věnovat v podstatě napříč celým třetím season passem, a byť by se mohlo zdát, že v kolonizační hře zaměření na Evropu nemůže poskytnout dostatek obsahu, opak je pravdou.

Všechno to začalo velmi nenápadně rozšířením Docklands, které hráčům umožnilo vyšperkovat pobřežní državy a především postavit zcela nové budovy. Tou nejdůležitější je obchodnické molo, které pravidelně (co dvacet minut) navštěvuje kapitán Tobias a smění s vámi skoro cokoliv, oč si řeknete, tedy za předpokladu, že jste už stihli směnit dost jiných komodit, abyste si odemknuli víc obchodnických smluv a širší sortiment zboží.

S tím, jak rostou vaše města, se objeví spousta problémů, protože smog nebo prasečí farmy kvalitě ovzduší a bydlení nepřidávají. Jenže co když budete jednotlivé suroviny dovážet a celý průmyslový řetězec přeskočíte? Stačí masově vyrábět například šicí stroje, které neprodukují znečištění, a máte jednu z nejlepších obchodních komodit ve hře. Co vám bude chybět, to dokoupíte ze zámoří.

Dalším skvělým aspektem Docklands jsou nové ornamenty a možnost vytvořit stylový cihlový hanzovní přístav ve stylu Hamburku, kterému chybí už jen jedna věc – turisté. A právě ti se stali předmětem nejnovějšího rozšíření třetího season passu.

Návštěvníci z cizích krajů s sebou přinášejí možnost tvořit nové budovy i produkční řetězce. Zvyšuje se důraz na ostatní kontinenty a herní oblasti, protože ne všechno si můžete vypěstovat a vyprodukovat doma, a navíc přibyla další třída obyvatel, o jejichž malicherné potřeby se musíte starat.

Vašim původním obyvatelům stačila káva a rum a bylo vymalováno. Teď produkujete marmeládu, abyste mohli zásobit restaurace, dovážíte extra porci rumu pro bary, v nichž turisté tráví dny i noci, a stavíte nová křídla muzeí a zoologických zahrad, protože nechcete, aby vaše hotely a autobusové zastávky zely prázdnotou.

Jedno moudré pořekadlo hlásá, že pokud nemůžeš do šířky, musíš do výšky. A tak i do Anno 1800 dorazily mrakodrapy o pěti různých úrovních pro inženýry a investory, jejichž touha po luxusu roste spolu s tím, jak vám pod rukama rostou mrakodrapy. Nové obchody se postarají o distribuci šamponů a dalších drogistických produktů, zatímco výrobní linky chrlí stolní lampičky a biliárové stoly.

Život na vysoké noze je pro město velmi výhodný a ziskový, byť je třeba smeknout před autory, že z mrakodrapů nedělají automaticky dojnou krávu – abyste je optimalizovali, musíte dobře plánovat, protože tím nejdůležitějším aspektem při budování mrakodrapů je vyhlídka. Jakmile postavíte stejně vysoké mrakodrapy vedle sebe, přijdete o obyvatele i bonusový příjem a můžete začít znovu.

Nový Nový svět

Třetí sezóna s sebou zkrátka opět přinesla spoustu promyšleného, obohacujícího obsahu. Ta čtvrtá je ještě daleko, ale ještě předtím, než někdy kolem března roku 2022 vyjde první z jejích tří částí, rozhodli se autoři obšťastnit hráče malým předvánočním dárkem.

15. prosince vyšel nový patch s doslova prémiovým obsahem. Hra nově nabízí kategorii předem připravených scénářů, z nichž je k dispozici zatím první – příběh Isabely z Nového světa, která se snaží vypořádat s pozůstatky Pyrrphorianů. Ti byli ústředními nepřáteli v kampaňové části Anno.

Jedná se o ručně vytvořený scénář, který v sobě mísí nové mechaniky a prvky roguelike hratelnosti, což přidává jinak klasické budovatelské strategii zcela nový rozměr. Ostrov, který spadne hráči do klína, je totiž v žalostném stavu. Není na něm dohromady žádná infrastruktura, pouze ruiny po předchozích industriálně založených obyvatelích. A kolem čistého ovzduší, vody a půdy se točí hlavní jádro hratelnosti tohoto scénáře.

Podobně, jako si například v Anno 2205 hráč musel dávat pozor na rovnováhu v přírodě, i tady se musí starat o to, aby voda nebyla znečištěná, vzduch se dal dýchat navzdory potřebám těžkého průmyslu a půda se dala používat nejen k pěstování plodin, ale také k přirozenému životu fauny a flóry. Na pozadí toho všeho pak leží jeden hlavní úkol: Postavit přehradu s pomocí výzkumného centra na ostrově.

zdroj: Ubisoft

Jelikož má být Nový svět hlavní doménou čtvrtého season passu, dává tato volba pro první scénář naprostý smysl a volba roguelike hratelnosti je jednoduše geniální. Nejenže je od začátku jasné, že selžete, počítá se i s tím, že si odnesete vyzkoumané technologie a postupy do další hry, v níž se pokusíte výstavbu přehrady dokončit poté, co se vám zhroutí ekosystém tropického ráje. A že to není pěkný pohled.

Autoři si dali opravdu záležet, aby vás dostali do obtížné situace, takže vám v rámci scénáře například omezují zdroje. Než se vám podaří založit a vyzkoumat rybí školky, budete muset pracovat s velmi omezeným množstvím ryb. To samé platí o stromech. Železe. O všem dalším. Třešničkou na dortu je absence přemisťování budov nebo nutnost biodiverzity – dvě stejné farmy vedle sebe nejsou pro půdu to pravé.

Je dobře, bude líp

Bude ještě líp? Anno, věřím tomu – bude. Autoři dokázali výtečně oživit Starý svět a přinést bezpočet nových mechanik, které dokážou reflektovat i to, že nemáte některá starší rozšíření nebo rovnou celý season pass. Představa, že se jim to stejné podaří znovu s dalším koutem světa, je vyloženě opojná.

Zůstávají tedy už jen dvě otázky. Zaprvé, kdy se hráči přejí Anno 1800? Někdy se to stát musí, a i když si ještě se svým strategickým miláčkem vystačím, přesun do úplně nového období bych samozřejmě neodmítl.

No a zadruhé, kdy dojde autorům inspirace pro tvorbu dalších rozšíření a zlepšováků pro už tak masivní hru? Vylepšují kdeco, zdá se, že plány na nějakou dobu dopředu ještě mají, ale je dost dobře možné, že kvalita a nápaditost postupem času začne pokulhávat.

Při dobré vůli bych odhadl, že tu s námi osmnáctistovka ještě rok nebo dva bude, podporovaná a opečovávaná, a pak její místo případně zaujme potenciální nástupce. Jedno je ale jasné: Po takhle vysoko nastavené laťce to bude mít jakékoliv nové Anno hodně těžké.