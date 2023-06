The Last of Us za 5 miliard Kč, aneb když Sony selže fixa

29. 6. 2023 10:43 | Novinky | autor: Jan Slavík

Úspěšnost korporátů v hlídání tajných informací prezentovaných během slyšení v rámci sporu s americkou vládní agenturou FTC ohledně akvizice Acitivision Blizzardu Microsoftem se zdá být poměrně nevalná. Před několika dny se na veřejnost dostal například seznam studií, která se Microsoft chystal odkoupit, což nebylo úplně v plánu a původní dokument už byl nahrazen silně cenzurovanou verzí. A aby to Microsoftu nebylo líto, informace ze zákulisí teď zase kolegiálně provařila Sony.

Zodpovědnost za to ani nemusí nést nikdo přímo ze Sony, je klidně možné, že firma poskytla dokument s žádostí o zanesení cenzurované verze a nepříliš povedenou úpravu pak spáchal nějaký zaměstnanec soudu. Ať už za to může kdokoliv, faktem zůstává, že obyčejná černá fixa se k cenzurování citlivých dokumentů opravdu příliš nehodí, skener ji prosvítil při digitalizování dokumentu, což zbystřili redaktoři serveru The Verge, a ven kvůli tomu prosáklo, co nemělo.

Jedná se třeba o přesné údaje ohledně ceny a využití lidských zdrojů při vývoji exkluzivních her. Na Horizon Forbidden West pracovalo 300 lidí a titul přišel na 212 milionů dolarů, druhý díl The Last of Us pak vyrobilo zhruba 200 vývojářů za 220 milionů dolarů (tedy skoro 5 miliard korun):

Sony se dál neúmyslně podělila i o data týkající se Call of Duty, která mají dokazovat, že by ztráta franšízy výrazně zasáhla zisky firmy. Prý eviduje přes 6 milionů hráčů, kteří tráví s Call of Duty víc než 70 % svého herního času, a milion lidí, kteří dokonce nehrají vůbec nic jiného než střílečku od Activisionu.

Značka se na ročním obratu Sony podílí necelou miliardou dolarů jen ve Spojených státech, půldruhou miliardou celosvětově a číslo po započítání všech druhotných prodejů (doplňků, hardwaru, předplatného a podobně) vyskočí silně nad deset miliard. Konkrétně by mohlo jít o 13,9 miliardy, ale nedostatečně začerněný údaj spíš vypadá na 15,9 miliard:

Z další části dokumentu jsme se pak dozvěděli, že v celkových prodejích na PlayStation mají vlastní hry od Sony (asi) 14% podíl a firma si v jejich případě vcelku očekávatelně nechává celý zisk. Při prodeji her od třetí strany pak Sony vydělává na marži nastavené mezi velkoobchodní cenou hry dohodnutou s vydavatelem a koncovou cenou v PS Storu. Marže bývá typicky 10%.

Řeč přišla i na rozložení konzolového trhu ve Spojených státech, protože u soudu probíhá debata o tom, zda se Switch dá považovat za konkurenci PlayStationu a Xboxu. Podle interních dat Sony vlastní téměř polovina uživatelů PlayStationu 5 také Switch. U Xboxu Series X nebo S je poměr výrazně menší: Méně než 20 % uživatelů PS 5 vlastní také konzoli od Microsoftu.

Uvidíme, zda se jednalo o poslední únik, nebo se dočkáme ještě nějakých dalších kousků. O citlivé informace se neúmyslně podělil Microsoft i Sony, logicky by teď měli něco provařit v Activisionu, aby se kruh uzavřel.