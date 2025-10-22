„Starfield je dobrá hra, to vesmír je bytostně nudný,“ tvrdí bývalý designér
zdroj: Foto: Bethesda Softworks

„Starfield je dobrá hra, to vesmír je bytostně nudný,“ tvrdí bývalý designér

22. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Starfield měl být dalším velkým hitem Bethesdy – první novou značkou po více než pětadvaceti letech a duchovním sourozencem Falloutu a The Elder Scrolls. Přijetí u hráčů i kritiků však nakonec dopadlo vlažněji, než by se od studia s takovou reputací asi čekalo. A podle bývalého systémového designéra Bruce Nesmithe je jedním z hlavních důvodů samotná povaha vesmíru, nikoliv neschopnost studia.

Aktuality
Starfield dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Bethesda slibuje, že nás ohromí

Nesmith v rozhovoru pro FRVR zdůraznil, že za výsledkem nevidí selhání vývojářů, ale spíše hranice daného prostředí. „Myslím, že je to dobrá hra,“ říká, „nemyslím si ale, že je ve stejné lize jako Fallout nebo Elder Scrolls. Jsem hrdý na svou práci i na práci kolegů, myslím, že udělali skvělou hru.“ Podle něj by Starfield zapůsobil jinak, kdyby ho vydalo studio, na kterém nelpí tak obrovská očekávání.

Zásadním kamenem úrazu je podle Nesmithe proceduralita a snaha o realističnost. Generované planety jsou rozlehlé, ale rychle ztrácejí kouzlo a působí zaměnitelně. „Jsem obrovský fanoušek vesmíru a amatérský astronom, hodně ze Starfieldu se zakládá na reálných astronomických datech, ale vesmír je inherentně nudný. Je doslova popisovaný jako nicota,“ vysvětlil. Pro hráče je to podle něj problém, protože pohybovat se nicotou není samo o sobě nijak zajímavé a navštěvované planety začnou všechny působit povědomě, takže zajímavé přestanou být moc rychle.

<span>Jedna z nejočekávanějších her posledních let je tady. Bethesda se po více než dvou dekádách odhodlala vytvořit zbrusu nový svět a vy se nyní spolu s námi můžete podívat, jak se jí to povedlo.</span>zdroj: vlastní video redakce

Zklamáním pro něj byla i skladba nepřátel, protože jediným reálným protivníkem byli ve výsledku ostatní lidé. Mimozemské tvory sice Starfield nabízí, ale v podstatě plní stejnou funkci jako vlci ve Skyrimu, bez většího vlivu na příběh nebo výzvy.

Současně s tím Nesmith připomněl právě fenomén doposud posledního dílu The Elder Scrolls, u kterého ho prý šokuje jeho neutuchající popularita i po čtrnácti letech po vydání. Právě u Skyrimu podle něj Bethesda přijala nevyhnutelnou podivnost otevřeného světa a díky tomu dokázala vytvořit něco, co se dosud nepodařilo mnoho dalším.

Starfield má ale ještě šanci chytit dech. Bethesda chystá velký update s přepracovaným cestováním vesmírem a spekuluje se i o dalším placeném rozšíření. Velmi pravděpodobně navíc sci-fi RPG vyjde i na PS5, což by mohlo do galaxie přilákat nové hráče – a možná i nový život.

Šárka Tmějová
