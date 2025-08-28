Starfield dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Bethesda slibuje, že nás ohromí

Bethesda oficiálně potvrdila, že připravuje velký update pro Starfield, který zásadně vylepší cestování vesmírem. Komunita nedávno objevila v herních souborech zmínky o novém plavebním režimu pro vesmírné lodě, odkud by měly zmizet načítací obrazovky a nutnost rychlého cestování při přesunech mezi planetami. Zmínky sice po nálezu rychle zmizely, teď už ale nemá studio co skrývat, režim skutečně existuje a má dorazit brzy.
Novinky potvrdil producent Tim Lamb ve včerejším videu, kde mimo jiné přislíbil zlepšení zážitku z vesmírných cest, ale také nové herní mechanismy, překvapení od ověřených modderů a další chystané příběhové DLC. Přestože Starfield letos chyběl na Gamescomu, zdá se, že se můžeme těšit na jeden z dosud nejobsáhlejších updatů pro sci-fi RPG. Spekuluje se také o jeho vydání na PlayStation 5, které nicméně stále není oficiálně oznámené.