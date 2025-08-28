Starfield dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Bethesda slibuje, že nás ohromí
zdroj: Foto: Bethesda Softworks

Starfield dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Bethesda slibuje, že nás ohromí

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 8. 2025 14:10 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Bethesda oficiálně potvrdila, že připravuje velký update pro Starfield, který zásadně vylepší cestování vesmírem. Komunita nedávno objevila v herních souborech zmínky o novém plavebním režimu pro vesmírné lodě, odkud by měly zmizet načítací obrazovky a nutnost rychlého cestování při přesunech mezi planetami. Zmínky sice po nálezu rychle zmizely, teď už ale nemá studio co skrývat, režim skutečně existuje a má dorazit brzy.

Starfield
Novinky potvrdil producent Tim Lamb ve včerejším videu, kde mimo jiné přislíbil zlepšení zážitku z vesmírných cest, ale také nové herní mechanismy, překvapení od ověřených modderů a další chystané příběhové DLC. Přestože Starfield letos chyběl na Gamescomu, zdá se, že se můžeme těšit na jeden z dosud nejobsáhlejších updatů pro sci-fi RPG. Spekuluje se také o jeho vydání na PlayStation 5, které nicméně stále není oficiálně oznámené.

akční sci-fi RPG
Bethesda
Starfield
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články