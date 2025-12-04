Sony vs. Tencent: Vykrádačka Horizonu nesmí být propagována a hrána veřejností
Soudní spor mezi Sony a Tencentem o tom, odkud pochází podezřelá estetika z roboticko-pravěkého akčního survivalu The Light of Motiram, pokračuje. Tencent prozatím souhlasil se zastavením propagace i veřejného testování hry, zatímco se soudní spor běží (děkujeme The Game Post).

Light of Motiram se objevilo koncem loňského roku a už první obrázky vyvolaly pozdvižení obočí. Mechanická zvířata, design světa i klíčový artwork hlavní hrdinky velmi připomínaly slavnou sérii Horizon. Sony tehdy neváhalo a obratem podalo žalobu kvůli porušení autorských práv i ochranných známek.

Horizon Steel Frontiers
Novinky
Horizon Steel Frontiers je nové akční MMO z postapokalyptického neopravěku

Následovalo právní přetlačování, kde Tencent zoufale obviňoval Sony z monopolu na žánrové prvky a navíc se snažil bránit faktem, že Sony žalovala špatnou společnost, což japonský gigant odbyl jako nesmyslnou obhajobu. Tencent mezitím potichu upravil stránku hry na Steamu a odstranil do oči bijící podobnosti. Jenže soudní spor pokračuje dál.

Sony požaduje, aby hra v případě prohry Tencentu vůbec nesměla na trh. A i když o tomto zákazu rozhodne soud až příští rok, Tencent mezitím přistoupil na dočasná omezení. Zavázal se například, že Light of Motiram nebude do vyřešení žádosti o předběžné opatření nijak propagovat, ani zpřístupňovat veřejnému testování.

Součástí dohody je i závazek, že hra nebude vydána před čtvrtým čtvrtletím roku 2027 a Tencent nebude v souvislosti s návrhem na vydání předběžného opatření požadovat zrychlené dokazování. Sony na oplátku poskytlo více času na reakci na svůj návrh. Do té doby zůstane Light of Motiram mimo veřejné dění.

