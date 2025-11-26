Šéf Robloxu opět čelí kritice. Problémy s predátory označil za „příležitost“
Foto: Roblox Corporation

Android PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS

26. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Roblox se v posledních měsících snaží posílit bezpečnostní opatření, zejména s ohledem na mladé uživatele, kteří tvoří většinu jeho komunity. Platforma nedávno zavedla povinné ověřování věku pomocí AI a video selfie. Systém odhadu věku, který vznikl jako reakce na chystané regulace ze strany EU, se vztahuje na všechny uživatele, kteří chtějí komunikovat s ostatními.

Přesto se provozovatel ocitá pod značným tlakem, hned tři americké státy na Roblox Corporation podaly v letošním roce žalobu kvůli nedostatečné ochraně dětí. Federální soudy řeší přes dvacet případů, které Roblox viní z vytváření podmínek pro sexuální zneužívání nezletilých.

Za těchto podmínek vystoupil šéf Robloxu David Baszucki v podacstu Hard Fork deníku The New York Times. První otázak moderátorů rovnou směřovala k „problému predátorů v Robloxu“ a Baszucki na ni reagoval formulací, která zdvihla nejedno obočí: „Nevnímáme to nutně jen jako problém, ale také jako příležitost. Jak umožnit mladým lidem stavět, komunikovat a trávit čas spolu? Jak zároveň budovat budoucnost komunikace?“

Snaha přerámovat predátorské podhoubí jako příležitost vyznívá velmi zarážejícím dojmem, ze které příliš nečiší snaha postarat se o bezpečnost jedné z nejzranitelnějších částí populace.

Během rozhovoru se Baszucki opakovaně vyhýbal konkrétním odpovědím na otázky o účinnosti nových opatření a o tom, zda platforma skutečně dokáže predátory zastavit. Na dotaz, zda si nemyslí, že Roblox má problém s predátory, reagoval slovy: „Myslím, že odvádíme neuvěřitelnou práci na poli inovací vzhledem k počtu lidí na platformě a času, který tu tráví.“ Namísto detailů o konkrétních bezpečnostních mechanismech CEO Robloxu opakovaně zdůraznil počty uživatelů a technologické novinky.

Ve snaze obhájit volnější komunikaci mezi hráči Baszucki zmínil, že Roblox pro mnoho dětí představuje prostředí, kde se mohou stát součástí komunity a nebýt osamělé. Přidal i osobní zkušenost: „Volá mi spousta slavných rodičů, kteří říkají: ‚Podívejte, moje dítě by bez toho, že si našlo kamarády na platformě jako Roblox, možná ani nežilo.‘“ 

Anekdotické svědectví je bezpochyby zajímavý způsob, jak se zbavit odpovědnosti, ale v rámci rozhovoru není nejpodivnější. V jedné z pasáží se interview stočilo ke kryptoměnové sázkové platformě Polymarket, kdy Baszucki napůl žertem odpověděl, že by si podobný systém dokázal v Robloxu představit. Dokonce sázení označil za výborný nápad, pokud by nešlo o reálné peníze a projekt měl výukový rozměr. Moderátoři ho okamžitě upozornili, že jde o hrozný nápad, zejména vzhledem k primárně dětskému publiku platformy.

Nejde o první kontroverzní vyjádření šéfa Robloxu. Loni Baszucki prohlásil, že děti vydělávající na Robloxu nejsou vykořisťovány, ale obdarovávány. A letos pak BBC řekl, že rodiče nemají děti k Robloxu pouštět, pokud jim na něm cokoliv vadí. Jeho nejčerstvější formulace pak rozhodně nijak neuklidnily obavy, které už teď panují jak mezi rodiči, tak i mezi regulačními orgány.

Smarty.cz
Tagy:
mmo kreativní
Zdroje:
New York Times
Hry:
Roblox
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články