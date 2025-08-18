Lovec sexuálních predátorů vyšetřuje Roblox. Hra opět čelí skandálu se zneužíváním dětí
18. 8. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Americký investigativní novinář Chris Hansen, kterého si diváci mohou pamatovat z pořadu To Catch a Predator zaměřeného na odhalování sexuálních predátorů, oznámil, že se pustil do vyšetřování populární herní platformy Roblox. Spolupracuje přitom s policií, oběťmi i aktivisty, a to v návaznosti na nedávné kauzy spojené se zneužíváním dětí, které se s platformou vlečou už několik let.

Roblox, kde stovky milionů hráčů (převážně dětí) tvoří a hrají uživatelské hry, patří k největším herním fenoménům současnosti. Zároveň ale čelí závažným obviněním, že nedělá dost pro ochranu nezletilých. Hansen na sociálních sítích uvedl, že jeho síť TruBlu už natočila rozhovory s policií i oběťmi a spolupracuje s nezávislými odborníky. „Otázkou je, zda Roblox vůbec zareaguje a provede změny. My se ale budeme snažit je hnát k odpovědnosti,“ vzkázal.

Ve Spojených státech navíc podala žalobu proti společnosti Roblox generální prokurátorka státu Louisiana Liz Murrill. Tvrdí, že platforma děti dostatečně nechrání a umožňuje dospělým snadno zakládat účty s falešnými daty narození. Žaloba na 42 stranách detailně popisuje problematické hry dostupné v Robloxu – například „Escape to Epstein Island“ odkazující na usvědčeného sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, hru „Public Showers“, kde si mohou hráči společně hrát a „relaxovat“ ve sprchách, nebo stovky projektů odkazujících na rappera Seana Combse alias P Diddyho, který čelí obviněním z vydírání a sexuálního vykořisťování.

Firma čelí i tlaku ze strany samotné komunity. Roblox v dlouhém prohlášení oznámil, že zakazuje takzvané mstitele, tedy hráče, kteří se snaží chytat predátory přímo ve hře. Jedním z nejznámějších byl uživatel jménem Schlep, který nedávno dostal ban. Podle společnosti takoví hráči svým postupem nebezpečné prostředí spíše vytvářejí a naopak situaci zhoršují.

Případy zneužívání v Robloxu přitom nejsou ničím novým. Už v roce 2019 tam devatenáctiletý muž oslovil a zneužil přes 150 dětí. V roce 2021 byl obžalován osmnáctiletý Ron Machluf, který na platformě lákal a napadal dívky ve věku 7 až 12 let.  Loni byl na letišti v Los Angeles zatčen 21letý muž z Chile, který se přes Roblox seznámil s třináctiletou dívkou a následně si poblíž jejího bydliště pronajal ubytování.

Tyto a další případy už začínají mít vliv i na byznys. Akcie společnosti Roblox během několika dnů klesly o 10 %, což ukazuje, že se problém netýká jen bezpečnosti dětí, ale i důvěry investorů. Stojí za to připomenout, že Roblox patří k nejoblíbenějším hrám mezi dětmi i u nás. Platforma je dostupná zdarma a právě její otevřenost je pro děti lákavá.

