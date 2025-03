Šéf Robloxu říká, že nemáte děti nechat hrát jejich hru. Má pravdu

14. 3. 2025 18:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Je pozoruhodné, jak na sebe občas bere korporátní sebevědomí podobu přezíravého nezájmu. Přesně to tak totiž vyznívá čerstvý výrok Davida Basuczkiho, šéfa společnosti Roblox, která provozuje stejnojmennou hru, respektive platformu na tvorbu a provoz her. Basuczki byl v rozhovoru na BBC konfrontovaný s faktem, že má Roblox dlouhodobě problém s řadou věcí, v čele s tím, že dává prostor tomu, aby děti byly vystavené šikaně, sexuálnímu obtěžování a obsahu nevhodnému pro danou věkovou skupinu.

„Můj vzkaz (pro rodiče – pozn. red.) by byl: Pokud nejste spokojení s tím, že vaše dítě hraje Roblox, nenechte ho. Můžu mluvit sám proti sobě, ale vždy budu věřit rodičům, že udělají nejlepší rozhodnutí.“ To je krásná, bezohledná rada, která během dvou vět smete ze stolu veškeré obavy o bezpečí uživatelů hry, kterou Basuczki provozuje. A ano, je samozřejmě nejsnazší dítěti hru zakázat, ale Basuczki sám moc dobře ví, že to není tak snadné, a sám profituje právě díky tomu, že drtivá většina rodičů neví, jak nebezpečný a predátorský prostor v Robloxu je.

Navíc, je třeba brát v úvahu i to, že dítě bude přirozeně hledat cesty ke hře i přes případný zákaz. Velkou roli tady hraje takzvaný peer pressure, tedy tlak okolí na jedince, aby se účastnil určité činnosti, přičemž ten tlak může být přímý i nepřímý. Což si v případě Robloxu můžete představit tak, že všichni kamarádi hrají Roblox, oblíbení youtubeři ukazují Roblox a na dítě je tak konstantně vytvářený tlak, aby dělalo to samé. Nebo čelilo určité formě vyčlenění ze své, většinou velmi malé a tedy důležité, sociální skupiny.

zdroj: Archiv

Což samozřejmě Basuczki moc dobře ví. Komunikace mezi dítětem a rodičem je velmi komplexní a prostý zákaz „nebudeš to hrát“ většinou nepatří k efektivním strategiím. Roblox je primárně vytvářený jako atraktivní lákadlo pro nezletilé, a pokud vám Basuczki řekne, že máte dítěti hraní zkrátka zakázat, de facto říká, že nemá větší zájem vytvářet svou platformu bezpečnou pro, doslova a do písmene, cílovou skupinu, ze které profituje.

A profituje hodně. Pokud jste rodič a nevíte, jak Roblox funguje, nebo jste zatím neměli s tímto molochem tu čest, tady je ve zkratce vysvětlení: Denně se do Robloxu přihlašuje 80 milionů uživatelů. 58 procent z nich je mladších 16 let, přičemž 42 procent je mladších 12 let a 21 procent dokonce 9 let. Obrovská čísla ve srovnání s jakoukoliv jinou hrou a ještě závažnější čísla, když si uvědomíte, jaké množství nezletilých na platformě je, v kontextu problémů, které už roky má.

Společnost provozující Roblox se snaží veřejnost přesvědčit, že veškerý obsah kontroluje a moderuje, nicméně vezměte v úvahu, že aktuálně je aktivních přes 5,3 milionů her uvnitř celé platformy Roblox. Jednoduše řečeno, množství, které se prakticky uhlídat nedá.

Moderátorský tým byl roky zoufale malý, a i když společnost v posledních měsících nasadila stále se zlepšující AI pro potřeby moderování, i ta je pořád velmi nepřesná a nedokáže si poradit s čímkoliv, co obsahuje například opatrnější slovní formulaci. Jednoduše řečeno, pokud nepoužíváte riziková, explicitní slova, můžete se snadno kontrole vyhnout.

Přitom má Roblox problémy na všech frontách. Jedním z hlavních je samotný princip monetizace, který probíhá skrze virtuální měnu Robuxy. Asi každý rodič, jehož dítko se do Robloxu pustilo, někdy slyšel přání, že by chtělo nějaké Robuxy do hry. Virtuální kredity samozřejmě stojí reálné peníze.

Tady doporučuji nastavit první hranici, pokud vaše dítě Roblox hraje a vy nechcete rázným zákazem přinutit ho vše smazat, ale máte vstřícnější přístup k výchově, podobně jako já, když u nás doma téma Robloxu přišlo. Jednoduše vysvětlete, že Robuxy jsou drahé a kupovat se nebudou. Je totiž třeba říct, že Roblox má k monetizaci mnohem agresivnější přístup než virtuální měny, jaké znáte z jiných her.

Zatímco hodnota virtuální měny třeba ve Fortnite nebo Brawl Stars se ve vztahu k nakupovaným produktům prakticky nemění, v Robloxu to neplatí. Avatary (kostýmy) mají často dynamicky se měnící ceny, kdy čím více hráčů daný avatar má, tím víc se zvyšuje jeho hodnota.

Má to vytvářet dojem limitovaného předmětu (který ovšem reálně limitovaný není), ale ve skutečnosti je to sázka na prosté psychologické pasti. Jakmile se takový avatar objeví v obchodě mezi limitovanými předměty, uživatel si ho logicky bude chtít koupit okamžitě, aby nenastala situace, že ho bude později stát mnohem víc. Tohle jsou metody, které jsou běžně používané v marketingu zaměřeném na dospělé, ovšem tady jsou jeho cílovkou děti.

Nutno také říct, že cena některých předmětů stoupá k tisícům korun. Roblox je pro své majitele velmi profitabilní, roční hrubé příjmy za rok 2024 činily 64 miliard korun. Pomáhá v tom i fakt, že tvůrci jednotlivých her mohou dostávat za své výtvory odměnu, ale z každého dolaru, který od ostatních hráčů dostanou, se po odečtení poplatků pro společnost Roblox do jejich kapsy dostane 37 centů, tedy jen 37 procent z této částky. A aby bylo tohle vše ještě pikantnější, výplata přichází samozřejmě v Robuxech, které uplatníte jen v Robloxu.

Největší problém Robloxu (krom faktu, že funguje i jako platforma pro komunikaci teroristů, ale to si necháme na jindy), je ovšem využívání pro sexuální obtěžování dětí. V roce 2023 bylo v rámci platformy nahlášeno 13 tisíc případů nahlášeného sexuálního zneužívání dětí, a to jde jenom o případy, které byly zdokumentované a jenom v USA!

Hra je přitom stejně populární ve všech koutech světa a zasahuje stejné demografické skupiny bez ohledu na lokaci. V Robloxu existuje prakticky volné pole pro sexuální predátory. Aktuálně se firma snaží tomuto zabránit zablokováním osobních zpráv pro mladé uživatele a omezeními chatu, nicméně veškerá dosavadní opatření lze velmi snadno obejít.

Nejde přitom jenom o nevhodnou komunikaci, loni jsem psal článek o případu z USA, kde došlo k únosu nezletilé dívky. Na jednu stranu se můžete uklidňovat tím, že Česká republika je mnohem menší, a proto je menší i riziko, na druhou si musíte uvědomit, že většina monitorování probíhá prostřednictvím umělé inteligence, která se učí primárně v angličtině a její schopnosti detekovat závažné chování v češtině bude nižší.

Samozřejmě, Basuczki a obhájci Robloxu vám jedním dechem řeknou, že evidují miliony uživatelů, kteří mají s platformou jen pozitivní zkušenosti - a budou mít pravdu. Ono není těžké mít miliony uživatelů s čistě pozitivními zkušenostmi, když máte měsíční návštěvnost 380 milionů lidí.

Problém nastane ve chvíli, kdy nejste jeden z těchto lidí – a těch je zjevně obrovské množství. Takže ano, dejte na autorovu radu, a pokud nejste spokojení s tím, že vaše dítě hraje Roblox (a já vám opravdu říkám, že byste s tím spokojení být neměli), nenechte ho. Otázkou ovšem je, jak se s tímto vypořádat v rámci vašeho vztahu s dítětem, kdy nechcete být drakonický zákonodárce, byť to funguje nejlépe. Osobně se mi nejvíc osvědčilo nabídnout lepší herní alternativy, které snad budete znát, jste ostatně na herním serveru.

Není těžké najít hry, které jsou lepší než drtivá většina výtvorů na Robloxu. Těžké je překonat už zmíněný peer pressure od kamarádů. Díkybohu za existenci Minecraftu, a dokonce i takových Brawl Stars a dalších titulů, které nepředstavují takové riziko či nabízí možnost, že si můžete v klidu zahrát i s potomkem.

Cesta podle mě není rázně říct ne hře, o které si každodenně povídají s kamarády, ale najít prostor, kam zaměřit pozornost dítěte, a ukázat, že herní svět umí být mnohem rozmanitější a zábavnější, než jaký je Roblox. Ono to není vůbec těžké. Ale to už nechám čistě na vás.