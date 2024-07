Roblox je stále místo nebezpečné pro děti. Jen loni firma nahlásila přes 13 tisíc případů zneužívání

24. 7. 2024 14:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Platforma pro tvorbu i hraní her Roblox je dlouhodobý, velice výdělečný problém. Pokud máte ratolesti ve věku 6-15 let, nejspíš jste se s tímhle titulem setkali, minimálně v kontextu toho, že spolužáci či kamarádi Roblox hrají. Celá platforma je obrovitý moloch, na kterém se může dít překvapivé množství hraničních věcí, aniž by to úřady řešily. Hned od prvních momentů a pohledů na některé „hříčky“ si všimnete, že třeba s autorským právem si tu hlavu nikdo kdovíjak neláme. Jakmile ale začnete propadat hlouběji králičí norou, zjistíte, že tu pořádně nikdo neřeší ani věci, jako je toxicita, obtěžování dětí, zneužívání dětské práce i zneužívání samotných dětí anebo terorismus.

Bloomberg nyní vydal obsáhlý článek, který výstižně nazval „Problém Robloxu s pedofily“. Není to nic nového. Platforma, která je prolezlá mikrotransakcemi, je také prolezlá sexuálními predátory, kterým se v prakticky nemoderovaném prostředí daří.

Roblox je typický příklad platformy a firmy, která se vzdává jakékoliv odpovědnosti, protože se na ni nikdo nikdy pořádně nezaměřil. Denně ji navštíví neuvěřitelných 78 milionů uživatelů, z nichž většinu tvoří děti a mladiství. Na těchto 78 milionů uživatelů připadají pouhé 3000 moderátorů.

Znovu a znovu a znovu se objevují zprávy o pokusech o sexuální zneužívání dětí, snaze vylákat z nich osobní informace, ale i o pokusech o únos apod. Samotná firma se snaží být aktivní alespoň navenek a sama nahlašuje případy závadného chování. Za rok 2023 došlo k nahlášení 13 316 případů americkému Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti. Jde tedy jen o případy v USA a jen ty, které dokázali zachytit moderátoři a AI určená na odchytávání podezřelého chování, případně případy, které nahlásili sami uživatelé.

Jeden z příkladů hovoří o Clintonu McElroyovi, osmačtyřicetiletém, úředně evidovaném sexuálním predátorovi z Kansasu, který v roce 2020 vymámil za odměnu v Robuxech (místní virtuální měně) přes dvacet choulostivých fotek a videí z osmileté uživatelky Robloxu. Robuxy jsou častým prostředkem, jak pedofilové dostávají od dětí, co chtějí. Jelikož Roblox nemá věkové omezení a 40 % uživatelů je mladších 10 let, oběti často ani nemohou chápat, co se děje a že je něco špatně.

Nejde ale jen o fotky a videa. Dvaadvacetiletý Arnold Castillo byl jedním z tvůrců her v Robloxu, na jejichž vývoji s ním „spolupracovalo“ přes dvacet dětí. S pomocí smyšlené identity a účtu na Amazonu svého strýce posílal jedné ze svých tvůrkyň, patnáctileté dívce, nejrůznější dárky. Následně využil toho, že se necítila doma dobře, a zaplatil jí přes tisíc dolarů za Uber, aby za ním přijela. Následně s dívkou měl několikrát sex, zatímco po ní pátrala FBI, jelikož zmizela beze stopy.

Jakmile za ním přijela, sexuálně ji napadl a následně zavřel do malého pokoje vedle vlastního domu, který si pronajal. V pokoji ji zavřel, přičemž vybavení představovaly jen dvě matrace. I když se ukázalo, že není tím úspěšným, sebevědomým mužem, za kterého se vydává, dívka na něm byla finančně závislá a výměnou za jídlo s ním měla sex. K jejímu vystopování a vysvobození došlo teprve po osmi dnech, aktuálně se dívka léčí s těžkou depresí, úzkostnými záchvaty a nedokáže opustit svůj pokoj. Castillo byl shledán vinným z groomingu nezletilých ve věku od 12 let a byl odsouzený k 15 letům ve vězení.

Ještě jednou doporučím vaší pozornosti celý článek na Bloombergu, který se problému věnuje do hloubky a detailně probírá a vypichuje největší prohřešky slavných „tvůrců“ obsahu pro jednu z nejpopulárnějších her pro děti současnosti. A zároveň vám doporučím, pokud vaše dítě Roblox hraje, v první řadě mu zapněte rodičovskou kontrolu, abyste měli alespoň zčásti pod kontrolou obsah, který vidí.

A jakožto rodič-hráč přidám ještě jedno doporučení - najděte lepší hry, ke kterým své potomky můžete přetáhnout od Robloxu. Tam je totiž nečeká ani kvalita, ani bezpečí.