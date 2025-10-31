S Resident Evil Requiem si poradí i slabší stroje. Horor nabídne duchovní návrat Lady Dimitrescu
31. 10. 2025

Nebojácní hráči se už jistě nemohou dočkat února, kdy vyjde Resident Evil Requiem. Capcom se opět vrací k hutné atmosféře, avšak tentokrát bez nebojácné hlavní postavy. Vypjaté emoce, osobní příběh i hra na kočku s myší zatím působí skvěle, takže se zájemci asi nemusí bát vytvořit předobjednávku, jejíž možnost společnost nedávno spustila.

K dispozici máte standardní a deluxe edici. Základ si Capcom cení na 69,99 eur, a pokud si ho pořídíte s předstihem, dostanete bonusový kostým pro hlavní hrdinku. Dražší varianta za 79,99 eur vám nabídne pouze několik bonusů, jako jsou čtyři vzhledy pro zbraně, dva filtry, digitální přívěsky, zvukový balíček, soubory s dopisy z roku 1998 a pět dodatečných kostýmů včetně toho, který Grace promění v ikonickou Lady Dimitrescu.

zdroj: Capcom

Když už se bavíme o této dominantní paní, její představitelka Maggie Robertson vás provede desetiminutovým výročním videem, kde se studio vrací k předchozím dílům série, reflektuje dosavadní cestu a připomíná několik klíčových momentů, které vedly k pořadí už deváté hlavní hře značky.

Mnoho fanoušků se Grace bude snažit pomoci na počítačích, takže vás zřejmě mohou zajímat i zveřejněné hardwarové požadavky, které nejsou nikterak krvavé. I přes sympatické vizuální zpracování si vystačíte s procesory Intel i5-8500 či AMD Ryzen 5 3500, 16 GB RAM a grafickou kartou GTX 1660 se 6 GB VRAM nebo konkurenčním Radeonem RX 5500 XT s 8 GB.

Resident Evil 9 Requiem
Novinky
Resident Evil Requiem slibuje horskou dráhu emocí a nový systém strachu

Doporučené požadavky se o tolik nezvedají, jelikož v nich figuruje Intel i7-8700 nebo Ryzen 5 5500, RTX 2060 Super či Radeon RX 6600 a znovu 16 GB RAM. Vzhledem k nedávnému konci podpory Windows 10 se v obou případech počítá s tím, že už máte Windows 11. Zabrané místo na disku zatím patří do kolonky „přísně tajné“. Naopak už se veřejně ví, že se hra neobejde bez protipirátské ochrany Denuvo.

Resident Evil Requiem si od 27. února užijí vlastníci dostatečně výkonného PC a konzolí PlayStation 5, Xbox Series X/S i Switche 2. Poslední stroj navíc tamní hráče obšťastní speciální edicí ovladače Pro. V oficiálním obchodě se však už vyprodal, takže ho případně musíte získat jinde.

