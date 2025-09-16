Resident Evil Requiem slibuje horskou dráhu emocí a nový systém strachu
Resident Evil Requiem slibuje horskou dráhu emocí a nový systém strachu

16. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Resident Evil 9 Requiem
Resident Evil 9 Requiem
Resident Evil 9 Requiem
Tvůrci z Capcomu se v čerstvém rozhovoru pro Future Games Show rozpovídali o chystaném Resident Evil Requiem a naznačili nový směr, kterým se série posune při vyvolávání nefalšovaného strachu. Režisér Koši Nakaniši společně s producentem Masatem Kumazawou vysvětlili, že tradiční rytmus hry stále zůstává stejný: chvíle děsu a napětí střídají okamžiky klidu, ať už jde o prozkoumávání prostředí, nebo akční přestřelky. Tento kontrast je podle nich nezbytný – udržovat hráče v permanentní hrůze by bylo příliš vyčerpávající.

Resident Evil 9 Requiem
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Resident Evil Requiem testuje hranice zranitelnosti ve hře na kočku a myš

Oba vývojáři však naznačili, že tentokrát přijde na řadu i novinka. Detaily „nového systému“ zatím neprozradili, ale slibují, že výrazně prohloubí rozdíl mezi úzkostí a úlevou. Hráče tak podle nich čeká horská dráha emocí, kde budou šoky a okamžiky uvolnění mnohem výraznější než kdykoli dříve v historii série.

Nakaniši dodal, že cílem je nejen budovat napětí, ale také vědomě manipulovat s pocity hráčů. Vývojáři chtějí dosáhnout větších extrémů – a tím pádem i silnějších zážitků. Ostatně celá hra je poměrně dobře zahalená tajemstvím, tak doufejme, že si nějaké ponechá až do vydání a Capcom nám v rámci marketingové kampaně nevyzradí úplně všechny detaily, jak bývá zvykem.

Z krátké, ale velmi intenzivní ochutnávky, kterou jsme se Šárkou vyzkoušeli na Gamescomu, máme hodně dobrý dojem. Hrát za bezbrannou Grace je prostě víc stresující než za smrt rozsévajícího Leona. Agentka FBI ale bude muset mít v kapse nějaké fígle, jak se zrůdám postavit, ať hra brzy nesklouzne do jednotvárnosti. V tom by ale mohla pomoct právě druhá hratelná postava, o které se také spekuluje.

Zkrátka spousta překvapení a otazníků, tak snad nám Capcom nějaké ponechá. Resident Evil Requiem má vyjít 27. února 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 a PC.

Hry:
Resident Evil Requiem
