PUBG končí na starých konzolích. Od listopadu poběží jen na nové generaci a PC
zdroj: Krafton

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

14. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

PUBG Studios oznámilo zásadní změnu, která se dotkne všech hráčů na konzolích. Legendární battle royale PUBG: Battlegrounds od 13. listopadu 2025 přestane dostávat aktualizace a nebude hratelné na PlayStationu 4 a Xboxu One. Podpora zůstane jen pro PC a aktuální generaci, tedy PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Podle vývojářů je přechod nevyhnutelný. Důvodem je snaha nabídnout stabilnější provoz, plynulejší chod a připravit hru na budoucí obsah, který už starý hardware neutáhne. „Rozhodnutí nebylo snadné, ale je klíčové pro další rozvoj a dlouhodobou budoucnost PUBG na konzolích,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Project ARC
Novinky
Autoři PUBG oznamují novou hru. Project ARC bude izometrická střílečka, kde hraje roli zorné pole

Fanoušci, kteří si battle royale užívali na PS4 a Xbox One, ale o svůj pokrok nepřijdou. Herní účty zůstanou bezpečně uložené pro případný návrat hráčů na současných konzolích. Po přihlášení na PS5 nebo Xbox Series X/S budou k dispozici beze změn a bez nutnosti jakéhokoli převodu dat. Jen majitelé PlayStationu si budou muset stáhnout nativní verzi pro PS5, protože původní aplikace pro PS4 už fungovat nebude.

S přechodem na současnou generaci se zlepší i technické parametry. Na PS5 poběží hra v základním režimu v rozlišení 1440p při 60 snímcích za sekundu, PS5 Pro zvládne plných 4K/60 FPS. Xbox Series S nabídne buď 1080p/60 FPS, nebo 1440p/30 FPS, zatímco Series X pojede ve 4K/60 FPS. Po osmi letech tak PUBG: Battlegrounds definitivně opouští staré konzole. Vývojáři hráčům poděkovali za roky bitev, napětí i týmové spolupráce – a zvou je na pokračování příběhu na novějších strojích.

online akční multiplayer 3rd person third person
PUBG Studios
PlayerUnknown's Battlegrounds
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
