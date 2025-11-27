Prosincové PS Plus: Kostičky, body horor, speedrunnerská akce
zdroj: Sony

Prosincové PS Plus: Kostičky, body horor, speedrunnerská akce

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

27. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Prosincový lineup her, které si můžete přidat do knihovny v rámci předplatného PlayStation Plus, je rozmanitý mix různých žánrů a stylů. Vede loňské LEGO Horizon Adventures, letošní hororová střílečka Killing Floor 3 a multiplayerový survival The Outlast Trials. Klenoty a pověstnou třešničkou na dortu je pak speedrunnerská akce Neon White. Posledním zástupcem prosincové nabídky je pak akční adventura Synduality: Echo of Ada.

LEGO Horizon Adventures
LEGO Horizon Adventures
LEGO Horizon Adventures
Galerie

Lego Horizon Adventures asi není třeba představovat – jde o slavnou neopravěkou adventuru v klasickém kostičkovém kabátku. Nechybí mechaniky známé z velkého Horizonu, jako jsou boje s obřími zvířecími roboty a plížení, ani humor typický pro Lego hry. „Lego Horizon Adventures není typickou Lego hrou. Vypadá o poznání líp a má daleko sofistikovanější soubojový systém. Na druhou stranu vás prakticky okamžitě trkne velmi repetitivní herní náplň, kde v úrovních nemáte kromě přímočarého běhu do arény co dělat. Nečekejte to samé, co ve velkých hrách, nečekejte výzvu a dostanete fajn jednohubku plnou inspirace na vlastní domácí stavění. Revoluce v Lego hrách se koná jen na některých místech, a to ještě za cenu ztráty jiných zábavných systémů,“ hodnotil loni v listopadu Patrik Hajda.

Kooperační Killing Floor 3 si můžete dopřát v až šesti lidech. V klaustrofobických chodbách komplexů na vás čekají hordy zmutovaných nepřátel, kde se musíte spolehnout na své parťáky. Vývoj postavy a výbavy pak možná usnadní další pokusy sesadit zlotřilou megakorporaci Horzine. „Z Killing Floor 3 se nakonec stala lepší hra, než jsem čekal. Pokud vás baví kosení zombíků bez zbytečného přesahu a máte rádi, když vzduchem létají končetiny, není zase tak o čem přemýšlet. Navíc dostanete nástavbu v podobě zábavného modifikování zbraní a vylepšování jednotlivých tříd. Jen nečekejte nic víc a připravte se na hromadu kompromisů, které k samotné zábavě vedou,“ míní o letošní hře Michal Krupička.

zdroj: Tripwire Interactive

Pro fajnšmekry, kteří si libují v pořádném body hororu (a taky pro majitele PS4) jsou tady The Outlast Trials. Multipalyerová odbočka slavné série o hrůzných výjevech, před kterými můžete pouze utíkat. Spolu s ostatními hráči jste byli uneseni a snažíte se uprchnout z groteskních laboratoří korporace Murkoff. Jenže aby se vám to povedlo, musíte překonat brutální zkoušky. Tichý postup, útěk a důvtip jsou vašimi jedinými zbraněmi.

The Outlast Trials
Novinky
Děs a hrůza na vlastní kůži. The Outlast Trials míří do předběžného přístupu

Synduality: Echo of Ada se odehrává v daleké budoucnosti roku 2222 po záhadném toxickém dešti, který vyhladil většinu lidí a dal zrod zdeformovaným příšerám, které zbytky populace loví. Mezi troskami jsou lidé nuceni přežívat pod zemí. Možná ale lék na celou tu zkázu najdete zrovna vy – tulák, kterého ze šlamastyky mnohokrát vytáhne váš robotický společník.

No a závěrečnou hrou prosincové nabídky (opět také pro hráče na PS4) je skvělá a neotřelá akce Neon White. V krátkých úrovních se snažíte co nejrychleji zničit všechny démony. Pokud hledáte střílečku s divokým parkourem, deckbuildingem a co nejsvižnější hratelností, nemusíte hledat dále. „Koncert čiré radosti z hraní, fantastická zábava, která chytne a nepustí, dokud nebudete se svým výkonem zcela spokojeni. Příběh a postavy sice nejsou pro každého, ale zas tu jsou andělské kočičky,“ napsal v recenzi Pavel Makal.

Všechy výše zmíněné hry budou k dispozici od 5. prosice. Do 1. prosince můžete ještě čerat listopadovou nabídku PS Plus, ve které najdete kočičí adventuru Stray,  rallye WRC 24 a Totally Acurate Battle Simulator.

Smarty.cz
Tagy:
zombie horor akční sci-fi fantasy survival adventura plošinovka FPS kooperace first person střílečka mecha playstation plus
Zdroje:
Sony
Hry:
The Outlast Trials Neon White Synduality: Echo of Ada Killing Floor 3 LEGO Horizon Adventures
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer

Nejnovější články