Prosincové PlayStation Plus: Kostičky, body horor, speedrunnerská akce

Prosincový lineup her, které si můžete přidat do knihovny v rámci předplatného PlayStation Plus, je rozmanitý mix různých žánrů a stylů. Vede loňské LEGO Horizon Adventures, letošní hororová střílečka Killing Floor 3 a multiplayerový survival The Outlast Trials. Klenoty a pověstnou třešničkou na dortu je pak speedrunnerská akce Neon White. Posledním zástupcem prosincové nabídky je pak akční adventura Synduality: Echo of Ada.
Lego Horizon Adventures asi není třeba představovat – jde o slavnou neopravěkou adventuru v klasickém kostičkovém kabátku. Nechybí mechaniky známé z velkého Horizonu, jako jsou boje s obřími zvířecími roboty a plížení, ani humor typický pro Lego hry. „Lego Horizon Adventures není typickou Lego hrou. Vypadá o poznání líp a má daleko sofistikovanější soubojový systém. Na druhou stranu vás prakticky okamžitě trkne velmi repetitivní herní náplň, kde v úrovních nemáte kromě přímočarého běhu do arény co dělat. Nečekejte to samé, co ve velkých hrách, nečekejte výzvu a dostanete fajn jednohubku plnou inspirace na vlastní domácí stavění. Revoluce v Lego hrách se koná jen na některých místech, a to ještě za cenu ztráty jiných zábavných systémů,“ hodnotil loni v listopadu Patrik Hajda.
Kooperační Killing Floor 3 si můžete dopřát v až šesti lidech. V klaustrofobických chodbách komplexů na vás čekají hordy zmutovaných nepřátel, kde se musíte spolehnout na své parťáky. Vývoj postavy a výbavy pak možná usnadní další pokusy sesadit zlotřilou megakorporaci Horzine. „Z Killing Floor 3 se nakonec stala lepší hra, než jsem čekal. Pokud vás baví kosení zombíků bez zbytečného přesahu a máte rádi, když vzduchem létají končetiny, není zase tak o čem přemýšlet. Navíc dostanete nástavbu v podobě zábavného modifikování zbraní a vylepšování jednotlivých tříd. Jen nečekejte nic víc a připravte se na hromadu kompromisů, které k samotné zábavě vedou,“ míní o letošní hře Michal Krupička.
Pro fajnšmekry, kteří si libují v pořádném body hororu (a taky pro majitele PS4) jsou tady The Outlast Trials. Multipalyerová odbočka slavné série o hrůzných výjevech, před kterými můžete pouze utíkat. Spolu s ostatními hráči jste byli uneseni a snažíte se uprchnout z groteskních laboratoří korporace Murkoff. Jenže aby se vám to povedlo, musíte překonat brutální zkoušky. Tichý postup, útěk a důvtip jsou vašimi jedinými zbraněmi.
Synduality: Echo of Ada se odehrává v daleké budoucnosti roku 2222 po záhadném toxickém dešti, který vyhladil většinu lidí a dal zrod zdeformovaným příšerám, které zbytky populace loví. Mezi troskami jsou lidé nuceni přežívat pod zemí. Možná ale lék na celou tu zkázu najdete zrovna vy – tulák, kterého ze šlamastyky mnohokrát vytáhne váš robotický společník.
No a závěrečnou hrou prosincové nabídky (opět také pro hráče na PS4) je skvělá a neotřelá akce Neon White. V krátkých úrovních se snažíte co nejrychleji zničit všechny démony. Pokud hledáte střílečku s divokým parkourem, deckbuildingem a co nejsvižnější hratelností, nemusíte hledat dále. „Koncert čiré radosti z hraní, fantastická zábava, která chytne a nepustí, dokud nebudete se svým výkonem zcela spokojeni. Příběh a postavy sice nejsou pro každého, ale zas tu jsou andělské kočičky,“ napsal v recenzi Pavel Makal.
Všechy výše zmíněné hry budou k dispozici od 5. prosice. Do 1. prosince můžete ještě čerat listopadovou nabídku PS Plus, ve které najdete kočičí adventuru Stray, rallye WRC 24 a Totally Acurate Battle Simulator.