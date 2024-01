Prince of Persia: The Lost Crown chce být díky širokým možnostem přístupnosti pro všechny

5. 1. 2024 11:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Připravovaný Prince of Persia: The Lost Crown od Ubisoftu dorazí už 18. ledna (15. ledna pro předplatitele Ubisoft+ a majitele Digital Deluxe Edition). V dvojici videích teď představuje své komplexní funkce a možnosti přístupnosti. Z nových informací se zdá, že vývojáři zapracovali na tom, aby si mohlo nového Prince užít opravdu velice široké spektrum hráčů.

Senior herní designér Rémi Boutin z Ubisoft Montpellier na webu Ubisoftu zdůrazňuje, že přístupnost byla základním aspektem již od počátečních fází vývoje a autoři ji začlenili do samotné tvůrčí vize hry.

Tým se zaměřil na pochopení překážek a možností specifických pro daný žánr metroidvanie, odkazoval na osvědčené postupy a spolupracoval s interním týmem Ubisoftu pro přístupnost. Přímá zpětná vazba od hráčů prostřednictvím uživatelského výzkumu pak při zlepšování a ladění jednotlivých prvků přístupnosti hrála zásadní roli.

zdroj: Ubisoft

Ubisoft Montpellier zavedl inovativní a popravdě nesmírně užitečné řešení, které by se mně osobně líbilo snad v každé druhé hře: Eye of the Wanderer. Jde o funkci, která hráčům umožní připnout si snímky obrazovky na mapu a mít tak vždycky po ruce vizuální připomenutí zrovna toho, co byste si chtěli v dané chvíli pro dané místo zapamatovat, což je obzvlášť v metroidvanii opravdu výborný nápad.

Hra také nabízí různá přednastavení obtížnosti a nastavitelné parametry, čímž vychází vstříc různorodým schopnostem hráčů. Přestože na Prince of Persia: The Lost Crown, na rozdíl od Assassin’s Creed či Far Cry, nepracovala polovina celého Ubisoft a vývojářský tým byl relativně malý, Boutin si pochvaloval svižnost implementace prvků přístupnosti do všech aspektů vývoje.

Tým toho prý dosáhl tak, že s pestrou škálou prvků přístupnosti počítal prostě a jednoduše hned od začátku. Tím se předešlo zbytečným překážkám, jako jsou například řešení barvosleposti, prezentace textu a rychlé „šipkované“ (QTEs), které bývají součástí herního designu a které může být těžší řešit v pozdějších fázích vývoje.

Nový Princ se tak může pochlubit rozsáhlým seznamem funkcí přístupnosti, včetně vizuálních pomůcek, jako je design vhodný pro barvoslepé, nastavitelná velikost uživatelského rozhraní a nastavení vysokého kontrastu. Zvukové funkce zahrnují výchozí titulky s nastavitelnou neprůhledností, samostatné posuvníky hlasitosti a textový záznam rozhovorů.

zdroj: Ubisoft

Navigační pomůcky, jako je režim s průvodcem, asistence při přecházení plošinek a interaktivní zvýraznění prvků, taky výrazně zlepšují přístupnost hry. Možnosti ovládání jsou všestranné, s možností přemapování herních prvků a nastavitelnou intenzitou vibrací. Přístupnost soubojů pak zvyšuje několik předvoleb obtížnosti, nastavitelné poškození a zdraví nepřátel i další pomůcky, jako je například asistent zaměřování při boji zblízka.

Prince of Persia: The Lost Crown by tak měl nabídnout jak solidní výzvu s náročnými souboji a těžkými hopsacími pasážemi, stejně jako i přístupnou zábavu pro nenáročné, sváteční, či nějakým způsobem omezené hráče. Jak to bude celé fungovat v praxi, uvidíme už za pár týdnů, kdy se nový Prince dostaví na PC, Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Amazon Luna.