Při vývoji Ratchet & Clank: Rift Apart se necrunchovalo, říkají tvůrci

Včera padlo embargo na recenze Ratchet & Clank: Rift Apart a ukázalo se, že nadšený jsem ze hry nebyl jen já. Hra sklízí skvělá hodnocení v tuzemských i zahraničních recenzích a okamžitě se zařadila do rostoucího seznamu titulů, které jsou pro majitele PlayStationu 5 povinností.

Vývojáři z Insomniac Games na Twitteru neskrývali radost a nadšení, mnozí členové týmu se dělili o své zážitky z průběhu vývoje a užít si tam můžete třeba i animované gify s herními postavičkami inspirované klasickými memy. Co ale sdílí prakticky unisono všichni členové týmu napříč odděleními, jsou výroky o relativně pohodovém vývojovém cyklu, který se obešel zcela bez crunche.

V herním světě už jsme si zvykli, že nad velkými a oceňovanými hrami visí stín často skutečně nenormálních pracovních podmínek, kdy jsou vývojáři nuceni pracovat i násobky běžné pracovní doby, mnohdy bez adekvátní kompenzace a v toxickém pracovním prostředí. Jak se ale ukazuje, manažeři v Insomniacu nechtěli, aby tým vyhořel, a tak se podobným praktikám vyhýbali.

I didn't crunch once, entire production. A couple late nights here and there finishing something up, but COMPLETELY CRUNCH FREE. It is possible. Team wellness lets the creativity flow free. https://t.co/Bf9C7BQLRn