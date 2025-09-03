Překonat oceány v Light No Fire bude vyžadovat obrovské lodě s velkou posádkou
Překonat oceány v Light No Fire bude vyžadovat obrovské lodě s velkou posádkou

3. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Light No Fire bude další megalomanský projekt od tvůrců No Man's Sky. Připravované fantasy survival RPG se bude odehrávat na ohromné planetě, která bude měřítkem odpovídat přibližně naší Zemi. Sean Murray a tým z Hello Games se poučili z nepříliš povedené marketingové kampaně jejich předchozí hry, kdy naslibovali spoustu prvků, které při vydání v No Man's Sky chyběly a dostaly se do něj až v některém z následujících 39 updatů.

V rozhovoru pro PC Gamer se ale Murray podělil o drobný střípek z chystané hry. Nepřímo navazuje na nedávný update pro No Man's Sky s podtitulem Voyagers, kde můžete stavět obrovská vesmírná plavidla pro několikačlenné posádky. Podoubnou technologii bude využívat i Light No Fire. „Spoustu technologií, které jsme představili ve Voyagers, bude sdílet i Light No Fire, která má skutečně otevřený svět. Hráči budou sdílet svět na planetě o velikosti Země se skutečnými oceány k překonání – budete potřebovat velké lodě a posádku,“ přiblížil Murray.

No Man's Sky
Téma
No Man’s Sky: Příběh o vykoupení

Měřítko velikosti mapy je docela nepředstavitelné. Jistě nepůjde o plachetnice, kterým bude trvat zdolání oceánů měsíce, jako tomu bylo během objevných plaveb v 15. století... nebo? Z obrázků třeba víme, že budete moct létat na dracích – dokáže ale člověk shromáždit dostatek zásob pro sebe a svůj hladový dopravní prostředek, aby náročnou cestu zvládli?

Buď jak buď, Light No Fire má zužitkovat všechny cenné lekce, které Hello Games pochytili při vývoji No Man's Sky. O velikost procedurálně generovaného světa s citlivým zásahem lidské tvořivosti strach nemám, otázkou bude herní náplň a nakonec i vliv ostatních hráčů. Organicky vznikající města zní lákavě, stejně jako možnost osídlit nový panenský kontinent. Hello Games snad nebudou držet karty příliš dlouho u těla a brzy představí hlubší vhled do mechanismů.

Tagy:
online akční RPG virtuální realita survival budovatelská kooperace explorativní adventura vesmírná hra
Zdroje:
PC Gamer, Hello Games
Hry:
No Man's Sky Light No Fire
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
