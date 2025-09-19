Postavte si vlastní Malešov. Limitované Lego Kingdom Come vás ale přijde draho
zdroj: Česká spořitelna

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

19. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance 2 je středověkým hitem, který zase jednou připomněl, jaké šikovné ručičky v Česku máme. Tuzemské RPG se těší nebývalé popularitě, kterou potvrzuje slušné množství merche, ale třeba i nedávný Fanfest na tvrzi v Malešově. A právě tam jste vůbec poprvé mohli spatřit limitovanou stavebnici z Lega, která brzy zamíří do prodeje.

LEGO Kingdom Come
LEGO Kingdom Come
LEGO Kingdom Come
Galerie

Jedinečný kousek vytvořený na míru z kostek stavebnice Lego je miniaturou zmíněné tvrze, která v příběhu hrála důležitou roli. Sada je založená na předpokládané podobě ze 14. století, tedy přesně takové, jak ji můžete navštívit ve virtuálním světě. Miniatura se skládá z 507 dílků, skládaní se doporučuje svěřit dospělým i dětem od osmi let.

Nejedná se však o oficiální spolupráci, jakou můžete znát od jiných velkých značek. Kostičkový Malešov je součástí projektu Kingdom Come: Deliverance – Live, který s posvěcením studia Warhorse připravuje koncerty, fanouškovské akce a pomáhá rozvíjet turismus v místech, kde se oba díly středověkého RPG odehrávají.

Pikachu
Aktuality
Lego s Pokémony vás přijde řádně draho

Podobná myšlenka zní věru pěkně, avšak pouze do chvíle, než se člověk podívá na cenu. Zainteresované strany si stavebnici vyráběnou na zakázku cení na 3 590 korun. Jde o odvážné rozhodnutí, jelikož cenovka dělá ze setu pravděpodobně nejdražší stavebnici v přepočtu na množství kostek. Hodnota jednoho dílku činí u Malešova 7,08 korun, zatímco průměr u jiných oficiálních setů bývá 2,5 až 3 koruny. Což je s ohledem na menší množství detailů zkrátka velký rozdíl, a to i po započtení 30% slevy pro klienty České spořitelny, která projekt zastřešila.

Pokud však s cenovkou žádný problém nemáte, s nákupem příliš neotálejte. Předobjednávky se údajně kupí a stavebnice vyrobí pouhé 3 tisíce kusů. Zároveň by mělo jít jen o první model v rámci limitované sběratelské série, další tedy zřejmě budou následovat.

Smarty.cz
lego RPG historická česká hra otevřený svět stavebnice
Česká spořitelna, Kingdom Come: Deliverance – Live
Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
