Lego s Pokémony vás přijde řádně draho

LEGO v březnu oznámilo, že chystá další videoherní spolupráci s Nintendem, tentokrát s tematikou milovaných Pokémonů. Konkrétní sety zatím odhalené nebyly, ale už dřív se naznačovalo, že nabídnou interaktivní prvky. Hlavně vás ale podle spekulací přijdou docela draho.
Na Redditu se objevily nepotvrzené informace o tom, že první tři sady stavebnice vyjdou 1. března, zatímco členové programu Lego Insider k nim budou mít přístup už 27. února. Nejmenší sada má nabídnout 587 dílků za cenu 59,99 dolarů (asi 1200 korun), zatímco střední kategorii představuje sada s 2 050 dílky a cenovkou 199,99 dolarů (kolem 4200 korun). Nejdražší krabice má potom obsáhnout 6 838 dílků za 649,99 dolarů (přes 13 500 korun).
Abychom cenovku stavebnice zasadili do kontextu, velké Bradavice stojí 469,99 dolarů a v českých obchodech se prodávají za 11 499 Kč, Roklinka vychází na 499,99 dolarů (12 399 Kč) a majestátní věž Barad-dûr 459,99 dolarů (11 599 Kč). Pokud by největší pokémoní Lego skutečně stálo skoro 650 dolarů, stalo by se společně s modelem útočného křižníku Republiky třídy Venator šestou nejdražší sadou, která kdy zamířila na pulty obchodů. V českých korunách tak cenovka zřejmě bude atakovat hranici 16 tisíc.
Všechny stavebnice zároveň cílí na odrostlou sběratelskou část publika, kdy jsou určené pro lidi starší 18 let. Lze proto očekávat plno detailů, přestože zaměření jde tak trochu proti původním plánům se spekulovanými interaktivními prvky, které jsou většinou spíš součástí setů pro mladší publikum.