Lego s Pokémony vás přijde řádně draho
zdroj: Foto: Pokémon Company

Lego s Pokémony vás přijde řádně draho

iPad iPhone Android Switch iOS Switch 2

1. 9. 2025 15:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

LEGO v březnu oznámilo, že chystá další videoherní spolupráci s Nintendem, tentokrát s tematikou milovaných Pokémonů. Konkrétní sety zatím odhalené nebyly, ale už dřív se naznačovalo, že nabídnou interaktivní prvky. Hlavně vás ale podle spekulací přijdou docela draho.

Na Redditu se objevily nepotvrzené informace o tom, že první tři sady stavebnice vyjdou 1. března, zatímco členové programu Lego Insider k nim budou mít přístup už 27. února. Nejmenší sada má nabídnout 587 dílků za cenu 59,99 dolarů (asi 1200 korun), zatímco střední kategorii představuje sada s 2 050 dílky a cenovkou 199,99 dolarů (kolem 4200 korun). Nejdražší krabice má potom obsáhnout 6 838 dílků za 649,99 dolarů (přes 13 500 korun).

Abychom cenovku stavebnice zasadili do kontextu, velké Bradavice stojí 469,99 dolarů a v českých obchodech se prodávají za 11 499 Kč, Roklinka vychází na 499,99 dolarů (12 399 Kč) a majestátní věž Barad-dûr 459,99 dolarů (11 599 Kč). Pokud by největší pokémoní Lego skutečně stálo skoro 650 dolarů, stalo by se společně s modelem útočného křižníku Republiky třídy Venator šestou nejdražší sadou, která kdy zamířila na pulty obchodů. V českých korunách tak cenovka zřejmě bude atakovat hranici 16 tisíc.

Všechny stavebnice zároveň cílí na odrostlou sběratelskou část publika, kdy jsou určené pro lidi starší 18 let. Lze proto očekávat plno detailů, přestože zaměření jde tak trochu proti původním plánům se spekulovanými interaktivními prvky, které jsou většinou spíš součástí setů pro mladší publikum.

Smarty.cz
Tagy:
lego fantasy RPG adventura pokémoni mobilní hra stavebnice geolokační
Zdroje:
Eurogamer, Reddit
Hry:
Pokémon GO Pokémon Legends: Arceus Pokémon Legends: Z-A
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny

Nejnovější články