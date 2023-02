Pořiďte si na GOGu výhodně hry od Bethesdy

28. 2. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V minulé novince o slevové akci na Steamu jsme psali, že jsou výprodeje v aktuální sezóně velice časté. Těmto slovům dává za pravdu i skutečnost, že uběhl pouhý týden a máme tu další podobnou akci. Tentokrát se koná v obchodě GOG a zaměřuje se výlučně na hry od společnosti Bethesda.

zdroj: Foto: se svolením GOG / Bethesda

V jejím rámci si můžete výhodně pořídit hromadu známých her. Zmínit třeba lze Dishonored: Complete Collection za 21,04 euro, která v sobě skrývá první a druhý díl série, ale také samostatné rozšíření Death of the Outsider. Příznivci postapokalyptických světů zase mohou vyrazit do Falloutu: New Vegas v ultimátní edici se všemi dodatky za 6,66 euro.

Chybět nesmí ani další vlajková loď, kterou je The Elder Scrolls V: Skyrim v Anniversary Edition za 19,99 euro. Hororoví nadšenci mezitím jistě přivítají slušnou slevu na možná trochu přehlížené The Evil Within 2, které aktuálně lze zakoupit za 5,99 euro.

Pokud ve svém životě potřebujete dostatek zběsilé akce, docela úspěšně vám ji může doplnit třeba Wolfenstein II: The New Colossus za 5,99 euro. Ze starších klasik zase nechybí první ani druhý díl série Fallout (jednotlivě za 2,49 euro), stejně jako Heretic (kolekce za 2,99 euro) nebo Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (1,99 euro).

zdroj: Archiv

Výprodej probíhá do půlnoci 6. března. Díky výprodeji můžete mimo jiné vyzkoušet i nedávnou aktualizaci hry DOOM 3. Ta dohromady spojila původní verzi s rozšířením Resurrection of Evil a remasterovaný DOOM 3: BFG Edition. Je tedy na vás, zda se pustíte do původního nebo vylepšeného zážitku. Dobrou zprávou ale je, že i originál nabízí možnost hraní v multiplayeru.

Do katalogu obchodu GOG navíc přibyly dvě bezplatné modifikace pro The Elder Scrolls IV: Oblivion a The Elder Scrolls V: Skyrim, jež fungují v podstatě jako samostatné hry.

V prvním titulu se tak můžete pustit do Nehrim: At Fate's Edge, které přináší nový příběh, prostředí a zhruba 65 questů. Podobné novinky nabízí i Enderal: Forgotten Stories pro Skyrim, jež v sobě skrývá herní dobu až okolo 125 hodin.