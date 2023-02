Na Steamu probíhá slevová akce plná záhad

21. 2. 2023 12:42 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Různé slevové akce na Steamu nejsou žádnou novinkou. Ostatně v posledních letech probíhají tak často, že do jisté míry ztrácí na své relevantnosti a zajímavosti. Čas od času se ale najde nějaká příjemná tematická akce, která je schopna zvýraznit tituly spadající do určitého žánru. Přesně takovou akcí je zrovna probíhající festival záhad.

Jak vás asi napadlo, zaměřuje se na hry, které nějakým způsobem pracují s detektivní či mysteriózní zápletkou a hratelností. Jinými slovy je v nich na prvním místě řešení záhad a vyšetřování. Akce buď zcela chybí, nebo je upozaděna.

To znamená, že si výhodně lze pořídit takové skvělé kousky, jako je velebené a originální Return of the Obra Dinn (8,39 euro), ale také jen několik měsíců stará středověká detektivka Pentiment (14,99 euro). Nechybí ani časem ozkoušené klenoty, jako je emocionální What Remains of Edith Finch (4,74 euro) a interaktivní thriller Heavy Rain (9,95 euro) od renomovaného studia Quantic Dream.

zdroj: Lucas Pope

Tyto kousky jsou nicméně dost známé. Pokud se vám chce spíše objevovat nějaké menší či méně nápadné, můžete vyzkoušet kooperační The Past Within (4,01 euro), případně osobité The Case of the Golden Idol (14,39 euro). Pozornost si také zasluhuje u kritiků opravdu oblíbené Norco (8,24 euro) a vyloženě fenomenální a vtipné Tangle Tower (4,19 euro).

Dobrou zprávou je, že pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, můžete si nejdříve u vybraných her vyzkoušet demoverzi. Tato možnost platí třeba v případě Norco, Tangle Tower, Heavy Rain a The Case of the Golden Idol.

Akce probíhá až do 27. února 19:00, takže na zkoušení a kupování máte dost času.