Pokémon Pokopia je relaxační spin-off ve stylu Animal Crossing. Z-A zase představí mega dimenze

Páteční Nintendo Direct už tradičně přinesl sympatickou porci novinek, na které se mohou majitelé obou generací Switche těšit v příštích měsících. Ve výčtu samozřejmě nemohli chybět ani Pokémoni, kteří se objevili rovnou ve dvou podobách. V jedné relativně standardní, v druhé rozhodně netradiční.
Pokémon Pokopia je překvapivým spin-offem, který se inspiruje u velebeného Animal Crossingu. Relaxační simulátor poklidného života, kde v roli polidštěného Ditta sbíráte suroviny, vytváříte nábytek, učíte se schopnosti svých pokémoních společníků a postupně budujete ráj pro sebe i své chráněnce.
Právě osvojování dovedností ostatních bude pro postup hrou klíčové, jelikož se tak dostanete k dalším herním prvkům. Bulbasaur nabídne možnost pěstování rostlin, Squirtle je zase umí zalévat. Scyther pak funguje jako oživlá sekačka na trávu, Drilbur upraví tok vody a Diglett se vám postará o záhonek se zeleninou.
Stavbu i farmaření ovlivní nejen systém dne a noci, ale rovněž proměnlivé počasí či různá prostředí. Po vzoru zmíněného Animal Crossing si do svého světa můžete pozvat ostatní hráče, s nimiž vytvoříte malou komunitu a dostanete se k různým bonusům. Pokud byste snad hledali typické souboje, přijdete zkrátka.
zdroj: The Pokémon Company
Pokémon Pokopia vyjde exkluzivně na Nintendo Switch 2 v příštím roce. Předobjednávky digitálních verzí startují 12. listopadu.
A jestli si japonské potvůrky chcete užít o něco dříve a v tradičnějším hávu, Pokémon Legends: Z-A vyjdou už 16. října. Z Šárčiných dojmů z gamescomu to vypadá, že konečně dorazí dobře vypadající díl, který nabídne i několik sympatických změn zastarávajících systémů.
Po vydání se do spin-offu s realtimovými souboji chystá ještě dodatečný obsah. Rychlá ukázka prozradila, že se příběhový balíček bude jmenovat Mega Dimensions a kromě jiného představí dva typy mega evolucí pro Raichu. Konkrétní události zatím zůstávají skryté rouškou tajemství. Dle ukázky ale velkou roli bude hrát Hoopa cestující mezi dimenzemi a alternativní verze Lumiose City zvaná Hyperspace Lumiose.
Předobjednávková cena rozšíření se pohybuje kolem 630 korun. Dodatečný obsah bude dostupný až někdy po vydání základní hry, nicméně už během něho získáte za předobjednání dodatečné kostýmy Holo Mode Set X & Y.