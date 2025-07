Podle manažerů nový Battlefield osloví 100 milionů hráčů. Vývojáři jsou skeptičtí

4. 7. 2025 10:39 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O tom, že EA má od nového Battlefieldu velká očekávání, nemusíme vést sáhodlouhé diskuze. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z největších značek společnosti, jsou podobné předpoklady samozřejmostí. Nicméně se zdá, že firma má možná až přehnaně ambiciózní cíle, které jsou založené na téměř nesmyslných očekáváních.

Dle anonymních zdrojů webu Ars Technica vysoko postavení zastupitelé firmy očekávají, že bitevní vřava osloví 100 miliónů hráčů. Pokud by se toho povedlo dosáhnout, jednalo by se zdaleka o nejúspěšnější díl série. Šlo by o více než trojnásobek dosavadního rekordu, který drží Battlefield 1 se zhruba 30 miliony hráčů. Dosud poslední Battlefield 2042 pak zvládl oslovit kolem 22 milionů lidí.

Manažeři odhad vystavili především kolem režimu battle royale, který má podle nich stále velkou sílu. Call of Duty: Warzone na neuvěřitelnou metu 100 milionů hráčů zvládlo dosáhnout zhruba za rok, zatímco Fortnite v roce 2018 hlásal, že přilákal přes 200 milionů lidí. Existují nicméně hned dva očividné problémy: Zaprvé doba pokročila a oblíbenost režimu přeci jen polevila. A druhým je neúspěch režimu Firestorm pro Battlefield V, jenž nezvládl naplnit očekávání.

zdroj: Electronic Arts

Překážky si zjevně uvědomují i samotní zaměstnanci, u nichž údajně převládá skepse. Už jenom proto, že interní výzkumy ani dosavadní výsledky nenaznačují, že by se rekord značky měl povést. Podobná očekávání dle všeho vznikají pouze v konferenčních místnostech, nikoliv v reálném vývojovém prostředí.

V něm se navíc objevují neustálé problémy, kvůli nimž se překročil rozpočet i časový plán. Začátkem roku 2023 se budget odhadoval na 400 milionů dolarů, což už v té době bylo mnohem více, než se původně čekalo. Následně se objevily další komplikace, kvůli kterým náklady opět narostly.

Jednou z nich bylo uzavření Ridgeline Studios, které mělo na starosti singleplayerovou kampaň. Tým v únoru 2024 po dvou letech práce skončil a vývoj převzala další tři studia (Criterion, Motive a samotné DICE), čímž se vývoj ještě více zkomplikoval. Proto byl singleplayer značně pozadu a do jara stále 2025 nedosáhl alfa verze, ve které měl být už o rok dříve. Společnost pak údajně kvůli časovému tlaku šla cestou zkratek a do třetí fáze plné produkce přešla, aniž by se pořádně otestovaly technologie a koncepty.

Součástí problému je též kulturní šok. Původně švédské studio se dostalo do střetu s novým americkým vedením, které prosazuje konkurenční a trochu agresivnější přístup, zatímco Skandinávci jsou pokornější a chtějí zkrátka dělat tu nejlepší hru, nebo třeba mít správně rozloženou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Původní vývojáři se nicméně cítili být ignorovaní, přičemž někteří dříve klíčoví manažeři byli vyřazení z rozhodovacích procesů, protože příliš upozorňovali na problémy.

Je proto logické, že komunita se ke hře staví opatrně. Ačkoliv k oficiálnímu představení zatím nedošlo, podle těchto interních zkazek se zjevně opakuje situace podobná té u Battlefieldu 2042, který sliboval velké věci, ale výsledek především velce zklamal. A jestli hra skutečně vzniká v takových podmínkách, dá se minimálně předpokládat, že po vydání bude zapotřebí nespočet oprav a úprav, aby se jí nakonec povedlo splnit všechny vytyčené cíle. Bude mezi nimi i pohádkových 100 milionů hráčů?