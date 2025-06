Před letním představením další úniky: První informace o kampani nového Battlefieldu

Vzhledem k tomu, že od doposud posledního Battlefieldu uplynuly skoro čtyři roky, příznivci militaristické akce už netrpělivě vyhlížejí další díl. Tím spíše poté, co lehce futuristický Battlefield 2042 přinesl hlavně zklamání. Electronic Arts před nějakou dobou potvrdilo, že k představení nového dílu dojde oficiálně v létě. Na internet však už nějakou dobu unikají záběry z rozpracovaných verzí.

Zatímco v minulosti jste mohli zhlédnout záběry z multiplayerového testování, teď přichází na řadu příběhová kampaň. Ukázala se krátce v záběrech z rozpracované verze, takže uvidíte spoustu nedokončených textur a assetů. Video zachycuje explozivní závěr jedné z misí, kde se tým v Tádžikistánu snaží zničit přehradu s následným úprkem za doprovodu bortících se objektů.

Here's a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.



This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ