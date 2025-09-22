Po výkonném hraní „do kapsy“ je poptávka. Lenovo muselo zrušit předobjednávky nového handheldu

ROG Xbox Ally samozřejmě není jediným výkonným handheldem, který se v poslední době ukázal. V září své želízko v ohni oznámilo i Lenovo, které představilo pokračovatele Lenovo Legion Go se skokovým nárůstem ceny, ale rovněž i výkonu. Agresivní nacenění však zjevně nebránilo tomu, aby se zařízení stihlo v podstatě vyprodat ještě před vydáním.
Společnost sice potvrdila, že si zařízení najde cestu směrem k hlavním prodejcům, současně musela udělat potřebné kroky, aby vůbec pokryla poptávku. Proto došlo ke zrušení některých předobjednávek z oficiálního webu výrobce. Lenovo sice nepotvrdilo, kolika zákazníků se rozhodnutí dotklo, omluvilo se však za nepříjemnosti, které tím vznikly.
„Budeme muset zrušit některé předobjednávky zadané přímo na Lenovo.com. Nevěříme v zadržování plateb zákazníků za produkty, které nemůžeme včas dodat. Jakmile bude náš online sklad doplněný, na stránkách se ukáže aktualizovaná dostupnost a objednávky se znovu spustí. Víme, že je to frustrující, a upřímně se omlouváme za způsobené nepříjemnosti, zejména našim nejvěrnějším fanouškům,“ stojí v oficiálním prohlášení na Redditu.
Firma přiznává, že zájem převýšil jejich projekci, což by vedlo k pozdnímu doručení. Vybraným fanouškům se ale přístup moc nelíbí a nechápou, proč došlo k upřednostnění zákazníků třetích stran. Zároveň nechápou, proč si společnost nepřipravila nějaké „bolestné“.
„Pokud bude moje objednávka zrušená, bude to poslední kapka a já si produkt vůbec nekoupím. Místo toho z toho bude těžit konkurence. Nebudu čekat a neustále kontrolovat, zda se neobjeví příležitost k nové objednávce,“ píše jeden z nespokojených zákazníků.
Lenovo dosud neupřesnilo, jak dlouhá bude čekací doba pro ty, kteří se rozhodnou čekat. Ze zájmu je ovšem evidentní, že zákazníci jsou připravení na to si připlatit za prémiový stroj. Základní verze totiž stojí 1 099 dolarů, zatímco silnější Extreme dokonce 1 349 dolarů.
Za cenu nicméně dostanete až 32 GB RAM, 2 TB úložiště, výkonný procesor Ryzen Z2 a 8,8” displej s rozlišením 1200p a 144Hz. Sympatická je rovněž kapacita baterie o hodnotě 74 Wh a odnímatelné ovladače ve stylu Switche. Optický senzor v jednom z ovladačů rovněž nabízí režim myši. Dostupnost v České republice zatím zůstává neznámou.