Česko mezi prvními. Handheld ROG Xbox Ally vyjde v listopadu

Microsoft v červnu ve spolupráci s Asusem představil nový handheld ROG Xbox Ally, který chce spojit to nejlepší z obou světů. Zařízení by proto mělo nabídnout pěkný výkon, jež efektivně využije nového prostředí vytvořeného přímo pro potřeby kapesního hraní. První testy vypadaly slibně, pravdu ale odhalí až reálný provoz, který není daleko.
Během herního veletrhu v Kolíně nad Rýnem společnosti potvrdily, že do první várky zemí se handheld podívá 16. října. Česká republika má štěstí, jelikož ve výčtu nechybí. Naopak takové Slovensko si musí ještě nějakou chvíli počkat.
Oficiální české ceny zatím oznámené nejsou. Musíte si vystačit s přepočtem z eura. Na trhu najdete dvě varianty. ROG Xbox Ally za 599 eur (15 500 korun) nabízí procesor AMD Ryzen Z2 A, 512 GB M.2 úložiště a baterii o kapacitě 60 WH. Silnější ROG Xbox Ally X je už větší investicí, protože stojí 899 eur (23 tisíc korun). Za to nabízí silnější procesor Ryzen Z2 Extreme, 1 TB úložiště, 24 GB RAM o frekvenci 8000 MHz a 80 WH baterii. Oba stroje mají FullHD IPS obrazovku o velikosti 7 palců a 120 Hz.
zdroj: Microsoft
Do tvorby handhedlu padlo od Microsoftu mnoho zdrojů, aby plně zapadal do xboxového ekosystému. Postavený je na Windows 11, podporuje řadu předních aplikací a kromě Microsoft Store jsou dostupné i obchody třetích stran včetně Steamu nebo Battle.netu. Součástí je zabudované Xbox tlačítko, Game Bar, rychlé přepínaní mezi aplikacemi, propojení s vaším profilem i službou Game Pass, možnost cloudového hraní a vzdáleného přístupu k Xboxu.
Hlavní funkcí je ale přeci jen nativní hraní, s nímž vám pomůže program Handheld Compatibility. Americký konglomerát chce skrze něj spolupracovat se studii, aby pro ROG Xbox Ally mohla lépe optimalizovat hry a uživatelé si je užívali bez zbytečných obtíží. Proto už na startu najdete u her v knihovně označení o kompatibilitě a očekávaném výkonu, stejně jako o případné nutnosti úprav nastavení, abyste dosáhli ideálního zážitku.
Mezi podporovanými hrami je Doom: The Dark Ages, Gears of War: Reloaded, Forza Horizon 5, Clair Obscur: Expedition 33 nebo Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Obě společnosti navíc slibují, že si na jejich novince užijete hry bez větších kompromisů, s čímž v příštím roce pomohou technologie poháněné umělou inteligencí, kam patří Auto SR upscalující hry běžící v nižším rozlišení. Někteří asi ocení i funkci automatického zachycení klíčových momentů přetavených v krátké klipy, které lze sdílet na sociálních sítích.
Podpora bude dlouhodobá, takže časem dorazí další funkce. Mezi potvrzenými sliby je pokročilá práce se shadery pro rychlejší spouštění a plynulejší běh. Dokoupit postupně půjde i příslušenství. První vlaštovkou je v tomto směru bezdrátový ovladač ROG Raikiri II.