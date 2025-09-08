Po archeologovi zpět k Blazkowiczovi. MachineGames jsou připravení na dalšího Wolfensteina
Po archeologovi zpět k Blazkowiczovi. MachineGames jsou připravení na dalšího Wolfensteina

autor: Ondřej Partl

Indiana Jones and the Great Circle bylo do velké míry nečekané překvapení, kterým MachineGames udělalo radost všem, kteří se už báli, že neohrožený archeolog má svá nejlepší léta za sebou. Existuje ovšem část publika, jež by od týmu raději chtěla další Wolfenstein. Přání, co se brzy splní.

V závěru nového dokumentu od šikovných tvůrců z Noclip se vedoucí studia Jerk Gustafsson přiznal, že by firma ráda vytvořila přímé pokračování Wolfenstein: The New Colossus z roku 2017. Už od počátku se nová cesta B.J. Blazkowicze plánovala jako trilogie odvyprávěná ve třech samostatných hrách.

„Vždy jsme to vnímali jako trilogii. U cesty pro BJ, i během těch prvních týdnů v id, kdy jsme plánovali New Order, jsme stále přemýšleli nad tím, co se stane ve druhém a třetím díle. Myslím, že je důležité to říci, protože pevně doufám, že jsme s Wolfensteinem ještě neskončili. Máme příběh, který chceme vyprávět,“ skoro nonšalantně přiznal.

Aktuality
Blazkowicz v osidlech Amazonu. Wolfenstein dostane seriálovou adaptaci

Bylo samozřejmě otázkou času, kdy se studio a Bethesda ke značce vrátí. Ostatně po Wolfenstein: Youngblood je určitě co napravovat, zatímco potvrzení, že by se příběh měl vrátit do původních kolejí, těší. Spekulace o dalším díle jsou navíc živené už pár let, kdy studio hledalo další členy, kteří by pracovali na first-person střílečce.

Nicméně návrat Wolfensteina dává smysl ještě z jednoho důvodu. Amazon MGM Studios v červenci potvrdilo, že chystá hranou seriálovou adaptaci látky, o kterou se v roli producentů postará dvojice Jonathan Nolan a Lisa Joy, zatímco scénáře se zhostí Patrick Somerville (Maniak a Stanice 11). Dávalo by proto smysl, kdyby se vydání obou děl „synchronizovalo“, aby se povedl utišit nastolený hlad.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
