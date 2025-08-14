Overwatch 2 představuje vodního léčitele Wuyanga
Blizzard odhalil kompletní schopnosti nového hrdiny Wuyanga a fanoušci Overwatch 2 neskrývají překvapení, protože do rosteru přibude podpůrná postava, která je skutečně navržená k podpoře týmu, ne jen k dalšímu zvyšování útočných statistik.

Overwatch 2 - Wuyang zdroj: Blizzard Entertainment

Overwatch 2
Novinky
Blizzard odstraní z Overwatch 2 celý herní režim, prý kvůli nezájmu hráčů

Wuyangova primární zbraň vystřeluje vodní koule, které při explozi způsobují lehké poškození, ale lze je i manuálně navádět pro přesné zásahy s vyšším účinkem. Stejně tak dokáže umístit kouli na spojence, která ho průběžně léčí, nebo spustit proud vody pro intenzivnější uzdravování. Podobá se tak Mercy, ale s omezenými zdroji jako Illari či Moira.

K mobilitě Wuyang využívá schopnost surfování na nízké vlně, která nejen zrychluje pohyb, ale taky prodlužuje výšku skoku a navíc odkazuje na jeho inspiraci z žánru wu-sia, jak prozradil narativní designér Joshi Zhang: „Jedním z vlivů byla postava z Legend of the Condor Hero, což je takové kung-fu fantasy, kde hrdina skáče po hladině vody.“

Overwatch 2 - Wuyang zdroj: Blizzard Entertainment

Další ze schopností vyšle větší vlnu, která odhodí nepřátele a zároveň zvýší léčení pro spojence, kterých se dotkne. Jeho ultimátka potom vykouzlí vodní kokon kolem spojence či sebe sama. Ten po pár sekundách exploduje, uzdraví chráněný cíl a shodí nepřátele k zemi. Blizzard Wuyanga označuje za „útočného supporta“ ve stylu Zenyatty, přičemž jeho pasivní léčení má hráčům umožnit se víc soustředit na boj.

Ve srovnání s Kiriko, Illari nebo Lifeweaverem působí Wuyang jako návrat k podstatě role supporta, která byla podle části komunity v Overwatch 2 ohrožena stíráním hranic mezi jednotlivými třídami. I bývalý šéf vývoje Aaron Keller loni přiznal, že si tým uvědomuje kritiku směřující k příliš útočně laděným healerům.

Overwatch 2 - Wuyang zdroj: Blizzard Entertainment

Wuyang ale nabízí prostor pro kreativní týmové kombinace, nabízí se například ochranný kokon pro Reapera těsně před teleportem přímo do skupinky nepřátel. „Když jsme v kanceláři Wuyanga testovali, odevšad se ozývaly výbuchy smíchu. Bylo jasné, že vzniklo něco zábavného a originálního,“ dodal producent Kenny Hudson.

Zájemci si Wuyanga v Overwatchi 2 mohou vyzkoušet během testovacího víkendu od 14. do 18. srpna, oficiálně se pak do výběru natrvalo dostane 26. srpna se startem 18. sezóny.

