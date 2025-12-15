Out of Words slibuje dechberoucí loutkové dobrodružství pro dva
Na velkých herních akcích mám vždy nejraději ty menší, nenápadné hry, které se jen tak mimochodem ukážou krátkou ukázkou, abych si je hned přidal na seznam vyhlížených her. Povedlo se to i Out of Words, protože tohle jsou přesně ty tituly, kvůli nimž náš koníček stojí za to.

Společný projekt studií Wired Fly, Kong Orange a dánského básníka Mortena Søndergaarda ve skutečnosti vzniká už mnoho let. Původně se jmenoval Vokabulantis a v roce 2021 si prošel úspěšnou crowdfundingovou kampaní. Po nějaké době ale došlo ke změně jména a příchodu Epicu, který jej vzal pod svá křídla a titul vydá. Sice se zatím neví kdy, ale daleko už by to být nemělo.

zdroj: Epic Games

Unikum a důvod dlouhého vývoje Out of Words vám bude jasný už z ukázky. Tvůrci hru tvoří s reálnými loutkami a pomocí stop-motion animace, kterou můžete znát třeba z filmů renomovaného studia Laika, jako je Koralína a svět za tajnými dveřmi, Kubo a kouzelný meč či chystaný Wildwood. Jde proto o pořádné piplání, které dá zabrat. U interaktivní videohry dost pravděpodobně ještě více než u filmu.

Titul bude vyprávět příběh Kurta a Karly, kteří se přichomýtnou do boje o budoucnost zvláštní říše i jejich vztahu. Projdou řadou půvabných kulis, budou čelit různým nebezpečím a vzpomenou si na chvíli, kdy se poprvé chytili za ruku a zamilovali se. Zachrání tuhle říši divů a svůj vztah?

Herní mechanismy slibují relativně standardní plošinovku, kde vám budou v cestě stát hádanky založené na fyzice i překážky, jimiž musíte proskákat. Aby se studiu povedlo přenést dojemný příběh na hráče, rozhodli se jít cestou gaučové kooperace, tudíž půjde o další z řady titulů vhodných pro partnerské hraní.

Out of Words vyjde na PC (Epic), PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Vzhledem k těmto platformám tipuji, že to bude v průběhu příštího roku, nejpozději ten další.

