Obsidian se drží vlastních značek a údajně pracuje na Avowed 2
zdroj: Obsidian Entertainment

12. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Obsidian Entertainment podle bývalého spoluzakladatele Chrise Avellona už údajně pracuje na pokračování akčního RPG Avowed. Fakt, že studio pracuje na více projektech, není nic zvláštního, jen letos vydalo tři hry (respektive dvě a jednu v předběžném přístupu).

Na druhé straně, třetí díl sci-fi RPG The Outer Worlds ještě schválený nebyl a zdá se, že se s ním v dohledné době nepočítá. Avellone se o tuto informaci podělil na sociální síti X: „Kromě plánů na DLC pro The Outer Worlds 2 se zdá, že Obsidian neplánuje The Outer Worlds 3, ale dělají na Avowed 2.“

Je ale třeba připomenout, že Avellone studio opustil už před deseti lety po sporech s výkonným ředitelem Feargusem Urquhartem. I přesto má ve firmě podle všeho stále několik kontaktů.

Grounded 2
Dojmy z hraní
Park plný hrůzy a dobrodružství. Grounded 2 vám spolehlivě nastartuje arachnofobii

Avowed vyšlo letos v únoru a odstartovalo pro Obsidian velmi rušný rok, během něhož studio uvedlo v předběžném přístupu mimo jiné i Grounded 2 a nakonec před několika týdny vydalo i The Outer Worlds 2. Nová značka představila svět Eory, známý z Pillars of Eternity, tentokrát z pohledu akčního RPG a vlastních očí.

Pokud se potvrdí, že The Outer Worlds 3 skutečně není v plánu, mohlo by to znamenat prostor pro jiné projekty. Nabízí se například třetí Pillars of Eternity, o kterých designér Josh Sawyer už dříve řekl, že by se k nim rád vrátil. Buď jak buď, práce na cizích značkách už Obsidian nejspíš nečekají, jsou prý nadevše rádi, že mohou rozvíjet své vlastní světy.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
