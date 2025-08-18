Park plný hrůzy a dobrodružství. Grounded 2 vám spolehlivě nastartuje arachnofobii

Miniaturní survival Grounded mě děsil mnohem spolehlivě než libovolný horor. Ten první moment, kdy na vaše zmenšené já mezi stébly trávy, která jsou najednou vysoká jako stromy, ze tmy vyskočí chlupatý pavouk velký jako barák, si budu pamatovat do smrti. I přes tyto hrůzné momenty zůstává první Grounded mým nejoblíbenějším survivalem, ve kterém jsme s kamarády zažili krásné i hrozivé chvíle.
Premisa zmenšených dětí, které se protloukají na dvorku a zažívají dobrodružství mezi běžnými předměty, když z jiné perspektivy najednou vypadají cize, je fantastická a chuť objevovat byla na hře tak opojná a lákává, až mě mrzelo, že na Grounded nemůžu zapomenout a zahrát a objevovat ji znovu... a pak k mé velké radosti vyšel předběžný přístup Grounded 2, který jsem si nemohl nechat ujít!
Větší, hezčí, lepší
Naše čtveřice teenagerů se o několik let později opět ocitá v mikroskopické velikosti. Jenže tentokrát nepřežívají na dvorku za domem, ale v celém parku. Hra opět fantasticky čaruje s prostředím a nechá vás nahlížet na obyčejné předměty z úplně nového měřítka.
Mezi kořeny stromů se povalují cenné žaludy, ale taky desetistěnky a figurky z her na hrdiny. Ve spěchu opuštěný stůl s piknikovým košem láká na spoustu jídla a vzácných surovin. Převržený vozík se zmrzlinou zase v parku utvořil miniaturní ledovou horu, na které bez speciálního smoothie a pochodní nepřežijete.
Už jen základní mapa je v předběžném přístupu pocitově podobně velká jako celá první hra. Přijde mi, že se možná trochu ustoupilo vertikalitě na úkor rozlohy, ale každý metr čtvereční je opět radost objevovat, prozkoumávat a samozřejmě se mít na pozoru před hmyzáky.
I hmyzí říše se dočkala nových exemplářů – rozšířili ji například šneci, housenky, švábi a... štíři! Obrovští klepítkatci, kteří číhají zakopaní pod zemí a číhají na nic netušící kořist. Jako by nestačil návrat odporných slíďáků, teď je ve hře ještě predátor, který na vás doslova vyskočí ze země! Nebál bych se kvůli tomu Grounded 2 označit za survival horor, protože znečištěného prádla bude až až.
Hmyzáci si žijí vlastním životem a park je jich skutečně plný! Do takové míry, že bych si přál třeba méně nekonečně otravných malých pavoučků. Každé rozpohybované stéblo trávy naznačuje, že se k vám blíží něco fakt velkého. Zvědavost vás ale skoro vždycky žene se podívat blíž a skoro pokaždé budete litovat, až spatříte tvory s počty nohou, které jsou proti bohu i přírodě.
Už teď ze hry vymáčknete velkou porci zábavy, pokud jste ale nehráli první díl, důrazně bych doporučil naskočit nejprve do něj a zbytečně si nekazit překvapení v Grounded 2, přece jen učarovaní můžete být jen jednou.
Travní architekti
Máte-li ale zahradu první hry prošmejděnou křížem krážem a nemůžete se dočkat, co nového bude v pokračování, pak se máte skutečně na co těšit! Jak praví lidové moudro: „Co není rozbité, neopravuj.“ A druhý díl se nese ve velmi podobném duchu, kdy přidává zkrátka více prvků, craftovacích receptů, ale v jádru je vlastně stejné jako předchůdce.
Naše (až) čtveřice dětí se opět připletla pod zmenšovací paprsky. Tentokrát nehledají cestu zpátky k normálnímu vzrůstu puberťáka, ale snaží se zachránit své známé přátele z jedničky. Do toho se jako do pavučiny zamotává zlá korporace, která experimentuje s ochočováním brouků, a jedna prohnaná hackerka, která pro změnu experimentuje s kybernetickými upgrady brouků. Zkrátka jedno velké hřiště pro broučí hrátky.
Změny jdou spíše směrem zkvalitnění zážitku než výrazného přepracování už známého. Například sekera, lopatka i kladivo jsou de facto jeden nástroj, který se neničí a nezabírá místo v inventáři. Dokonce se jím ani nemusíte vybavit, abyste jej používali – jednoduše přijdete ke stéblu trávy, podržíte akční klávesu a začnete kácet. Už žádný mikromanagement inventáře a nutnost s sebou na výpravy brát celé železářství.
Výrazně se zlepšila i práce s inventářem. Například při umisťování a následné stavbě objektů si hra bere suroviny ze všech přilehlých beden, takže s sebou nemusíte tahat všechny ty kamínky, výhonky a provazy. Stejně tak můžetena základně stiskem jediného tlačítka všechny suroviny přemístit z inventáře do truhel.
Mimochodem jestli nemáte arachnofobii, tato hra vám ji může docela dobře nastartovat.
Všechno lépe odsýpá a mnohem příjemněji se hraje. Ano, aby se občas část zdi nebo základů umístily přesně tam, kam chcete, je občas o nervy, stejně jako mě štvalo, že tráva roste na můj vkus příliš rychle, a hlavně i v místech, která jste zastavěli. Pořád doufám, že to je spíše nedodělek předběžného přístupu.
Broučí bugina
Velkou novinkou je možnost vylíhnout si vlastního brouka, na kterém pak můžete jezdit. Takový červený mravenec dokáže prokousnout tvrdé kořeny a zpřístupnit dříve zapovězená místa, umí bojovat, extrémně rychle sprintovat, a hlavně z něj pohodlně sesbíráte jakékoliv suroviny. Ze zad mravenčího válečníka si taky lépe troufnete na některé tužší protivníky, byť musíte být opatrní, protože hmyzák je křehčí, než se zdá.
Jde o velmi šikovného a všestranného pomocníka, kterého využijete v boji, při těžbě surovin i stavebních úkonech. Navíc si dokáže ochočit ještě jednoho mravence-dělníka, který se opět v boji hodí jako posila. Doufám, že bude možné osedlat třeba včelu a v Grounded 2 si i zalítáme! Občas je totiž sprint mezi hustě zarostlými stébly chaotický a vaše chitinové „vozidlo“ má tendenci se zasekávat o terén.
Existuje také mnohem více způsobů, na jaké povolání se specializovat. Každá zbraň se chová jinak, stejně jsou zásadnější statistiky a setové bonusy zbrojí. Můžete si tak rozhodit role ve skupině, které připomínají povolání ve hrách na hrdiny – tank s obouruční palicí a bonusy na sebe hezky naláká hněv brouků, zatímco rychlý zloděj či lučištník se postarají o pořádné poškození.
Tomu hrají do karet i další systémy, jako jsou mutace neboo sbírání laskominek ve tvaru zubů, díky kterým si můžete ještě více přizpůsobit své hraní a roli v družině. Souboje také doznaly příjemných změn, jsou svižnější, responzivnější. Více záleží na managementu výdrže, ale i na speciálních úderech a různých negativních statusech.
Léto v parku
Doufám, že do plné hry se dostane více biomů, jako je například převržený vozík se zmrzlinou, ve kterém musíte bojovat proti omrzlinám. Dá se předpokládat, že se v nějaké podobě vrátí poušť a skrývání ve stínu jako v případě pískoviště prvního dílu. Přesně takové unikátní oblasti vás nutí si cestu dobře naplánovat a zdolávání těchto lokací má příjemný nádech dobrodružné výpravy.
Celkově jsem v Grounded 2 nechal zatím asi 20 hodin a zdaleka jsem jej nevyčerpal. Už z předběžného přístupu můžete vyždímat hodně srandy, já si ale teď od hry dám pauzu do doby, než vyjde v plné verzi. Chci si nechat nějaké to překvapení, těšit se na nový začátek a zbytečně si hru nevyčerpat.
zdroj: Obsidian Entertainment
Jsem zvědavý, s jakými kouzelnými nápady v Obsidianu ještě přijdou, ale už teď se nemůžu dočkat na další malé dobrodružství v obřím miniaturním světě.