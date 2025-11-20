Novým českým herním králem je SCS Software. Hodnotou firmy překonalo Bohemku
zdroj: SCS Software

Novým českým herním králem je SCS Software. Hodnotou firmy překonalo Bohemku

20. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Česká republika už dávno patří mezi výrazné země herního průmyslu, což poslední roky pouze a jen potvrzují. Na domácí scéně funguje hned několik silných studií, které se každoročně pyšní i miliardovými tržbami. Nejnověji se mezi ně zapsalo i SCS Software, které se podle žebříčku Česká elita (Seznam Zprávy ve spolupráci s Deloitte) stalo vůbec nejhodnotnější herní firmou v zemi.

Studio stojící za úspěšnými kamionovými hity Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator obsadilo v nejnovější anketě 70. příčku s hodnotou 7,4 miliardy korun. Těsně tím překonalo dlouhodobého lídra a experty na vojenské simulace Bohemia Interactive, kteří skončili na 72. místě s hodnotou 7,3 miliardy korun.

Gratulujeme kolegům z SCS. Je skvělé, že se českým herním společnostem takhle daří. Jsme zvědaví, jak dopadne letošek. V Bohemia Interactive čekáme zatím nejúspěšnější rok v celé historii firmy s tržbami kolem dvou miliard korun. Odvětví je čím dál více taženo velkými hity a je naším hlavním úkolem právě takové hity tvořit,“ komentuje změnu pořadí Marek Španěl z Bohemie Interactive pro Seznam Zprávy.

Oběma firmám se nadmíru daří, minulý rok dosáhly tržeb přes 1,3, respektive 1,4 miliardy korun, přičemž očekávání pro letošek jsou ještě vyšší. SCS Software navíc už za pár dní vydá očekávané rozšíření Nordic Horizons, které Euro Truck Simulatoru 2 obohatí o detailní mapy Norska, Švédska a Finska. Bohemka mezitím pilně pracuje na čtvrté Armě, jejíž vydání je na PC a konzole plánované na rok 2027.

Rok 2025 je nicméně úspěšný pro celý český herní průmysl, hlavním motorem úspěchu je přirozeně Kingdom Come: Deliverance II od Warhorse Studios. Největší český projekt roku by měl pomoct domácímu hernímu průmyslu překonat loňský obrat 6,5 miliardy korun.

„Aktuální rok, co se blíží ke konci, byl z pohledu velkých studií velmi úspěšný. Vyšlo několik klíčových titulů, mezi nimi samozřejmě Kingdom Come. Vypadá to, že si odvětví udrží celkově růst a letošní rok ten předchozí překoná. Dlouhodobý problém tuzemského průmyslu se neodehrává mezi těmi největšími hráči, ale z perspektivy startupů, pro které je těžké se mezi stálicemi jako SCS Software či Bohemia Interactive prosadit,“ dodává předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.

