Nová multiplayerovka vás zavede na bojiště první světové války. Možná přijde i Mel Gibson?

19. 8. 2025 11:01 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Po sérii titulů Verdun, Tannenberg a Isonzo se opět ozývají vývojáři z BlackMill Games a asi málokdo bude překvapený tím, že se opět vrací na svá oblíbená bojiště první světové války. A opět v multiplayerovce a opět… vlastně ne, tentokrát se tvůrci vydali na slavnou frontu, o níž bylo natočeno i několik filmů, přičemž ten nejslavnější z roku 1981 se mohl pochlubit i mladičkým Melem Gibsonem. Stejně jako hra se jmenoval Gallipoli a abych odpověděl na otázku z titulku – ne, Gibson se tu neobjeví, ale můžete si na něj zahrát.

Jak byste čekali, Gallipoli se odehrává v prostoru tragického vylodění britských, francouzských, australských, novozélandských a indických jednotek blízko města Çanakkale, které bránily jednotky Osmanské říše. Jak se u sil Trojdohody kupila jedna strategická chyba za druhou, z vylodění se stal vleklý a velmi krvavý střet, z nějž vzešli jako vítězní Osmané, mezi nimi především mladý důstojník Mustafa Kemal, později zvaný Atatürk…

Politickou cestu tvůrce moderního Turecka ovšem v Gallipoli sledovat nebudete. Místo toho vás čeká opět online klání na řadě map, které vás vezmou jak do oblasti vylodění, tak i do prostoru pozdějších střetů v rámci vnitrozemí a vesnic, takže si užijete blízkovýchodní frontu se vším všudy. Opět počítejte s různými třídami svých vojáků, s podporou botů, kdyby nebylo dost hráčů a realistickým pojetím zbraní a výstroje.

Gallipoli vyjde na PC (a později pravděpodobně konzole) někdy v příštím roce.

Tagy:
FPS first person střílečka první světová válka pvp
Hry:
Verdun Tannenberg Isonzo Gallipoli
