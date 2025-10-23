No Man's Sky vás v dalším bezplatném updatu nechá prozkoumat vesmírné vraky

Devět let po startu No Man’s Sky pravidelnými updaty stále udržuje hráčskou pozornost a nyní Hello Games do vesmírného dobrodružství přidávají další vrstvu objevování. Nejnovější aktualizace s názvem Breach přináší možnost prozkoumávat vesmírné vraky a získávat z nich nové součástky pro stavbu lodí, což přidává další rozměr do už tak komplexního systému vytváření a úprav kosmických plavidel.
„Když jsme viděli, jak hráči tráví hodiny ve workshopu navrhováním svých vysněných lodí, rozhodli jsme se vylepšit a rozšířit jejich úpravy,“ uvedl šéf Hello Games Sean Murray. Těšit se můžete na novou expedici do opuštěného vesmíru, kde budete odhalovat osud záhadného ztroskotaného vraku. „Pokud chcete zachránit části lodi a přidat unikátní moduly do své dílny, budete muset vyplout až na samotný okraj vesmíru,“ doplnil Murray.
Breach vás také zavede do vzácných slunečních soustav s fialovými hvězdami, jejichž planety lákají k prozkoumávání hlubokými oceány, nevyzpytatelným terénem a nestabilními plynnými obry. „Dovedou vás k novým vesmírným vrakům, umožňují získat vzácné lodní díly a zároveň odkrývají tajemný a poněkud strašidelný příběh – ideální na Halloween,“ dodal Murray.
No Man’s Sky, které původně debutovalo v srpnu 2016 na PS4 a PC za hlasité kritiky ohledně nedodržených slibů a chybějícího multiplayeru, si s léty usilovné podpory po vydání vybudovalo silnou hráčskou základnu. Hello Games postupně zlepšovalo hratelnost i hodnocení, čímž se řadí ke vzácným výjimkám, které dokázaly prvotní negativní přijetí převrátit až k oceněním a obecné oblibě. Murray připomíná, že rok 2025 je pro tým šílený, ale radost z pokračující práce na hře, kterou všichni milují, je pro něj stále motivací.
Kromě No Man’s Sky pracuje studio i na nové hře Light No Fire, která slibuje dobrodružství, stavění, přežití a průzkum na planetě o velikosti Země, čímž Hello Games potvrzují, že objevování a kreativní hraní zůstanou i nadále jádrem jejich tvorby.