NetEase zaříznul MMO z Warhammeru 40,000
zdroj: Focus Entertainment

NetEase zaříznul MMO z Warhammeru 40,000

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Čínský gigant NetEase po nadšeném skupování a investicích do západních studií začal rychle couvat a jen letos zařízl vývojářské týmy T-Minus Zero, Bad Brain Games a Fantastic Pixel Castle vedený Gregem Streetem, který se podílel například na vývoji World of Warcraft.

Warhammer Survivors
Novinky
Tvůrci Boltgunu chystají pixelartové Warhammer Survivors

Mezi další hlavou, která padla pod restrukturalizací NetEase, jsou Jackalyptic Games. Ti od roku 2023 pracovali na oficiálním MMO ze světa Warhammeru 40,000, které mělo běžet na Unreal enginu 5. Uzavření studia potvrdil jeho šéf studia Jack Emmert. „Po více než třech a půl letech spolupráce s NetEase Games jako interní vývojářské studio se naše partnerství uzavírá,“ napsal Emmert. „Všichni členové našeho talentovaného týmu nyní hledají nové příležitosti. Pokud hledáte zapálené a kreativní profesionály, kteří do své práce vnášejí kvalitu a týmového ducha, neváhejte se na nás obrátit.“

NetEase v minulosti propustil i část amerického vývojového týmu hry Marvel Rivals, přestože se titul od svého vydání v roce 2024 těší značnému úspěchu. Firma krok označila jako přehodnocení globální strategie v reakci na geopolitická rizika. Naopak třeba studio Rebel Wolves potvrdilo, že jejich projekt The Blood of Dawnwalker, vedený bývalým režisérem Zaklínače 3 Konradem Tomaszkiewiczem, současné škrty neovlivní.

zdroj: Owlcat Games

Letos v lednu byla zrušena další hra z univerza Warhammeru, tentokrát z fantasy RPG pod hlavičkou Age of Sigmar. Přesto značka Warhammer zdaleka nekončí. Začátkem listopadu byl oznámen nový titul Warhammer Survivors, Saber Interactive pracují na Space Marine 3, Owlcat Games po úspěchu Rogue Tradera pokračují v práci na dalších DLC i klasickém RPG Dark Heresy, Kasedo Games připravují XCOM klon Mechanicus II a příští rok se dokčáme i pokračování strategie Dawn of War IV.

Smarty.cz
Tagy:
strategie akční sci-fi tahová realtime Warhammer 40,000 warhammer Warhammer 40k CRPG survivors pixelart Warhammer 40,000: Mechanicus (série) Space Marine
Zdroje:
MassivelyOP, Jack Emmeret
Hry:
Warhammer 40,000: Mechanicus II Warhammer 40,000: Space Marine 3 Warhammer 40,000: Dark Heresy Warhammer 40,000: Dawn of War IV Warhammer Survivors
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články