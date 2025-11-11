NetEase zaříznul MMO z Warhammeru 40,000

Čínský gigant NetEase po nadšeném skupování a investicích do západních studií začal rychle couvat a jen letos zařízl vývojářské týmy T-Minus Zero, Bad Brain Games a Fantastic Pixel Castle vedený Gregem Streetem, který se podílel například na vývoji World of Warcraft.
Mezi další hlavou, která padla pod restrukturalizací NetEase, jsou Jackalyptic Games. Ti od roku 2023 pracovali na oficiálním MMO ze světa Warhammeru 40,000, které mělo běžet na Unreal enginu 5. Uzavření studia potvrdil jeho šéf studia Jack Emmert. „Po více než třech a půl letech spolupráce s NetEase Games jako interní vývojářské studio se naše partnerství uzavírá,“ napsal Emmert. „Všichni členové našeho talentovaného týmu nyní hledají nové příležitosti. Pokud hledáte zapálené a kreativní profesionály, kteří do své práce vnášejí kvalitu a týmového ducha, neváhejte se na nás obrátit.“
NetEase v minulosti propustil i část amerického vývojového týmu hry Marvel Rivals, přestože se titul od svého vydání v roce 2024 těší značnému úspěchu. Firma krok označila jako přehodnocení globální strategie v reakci na geopolitická rizika. Naopak třeba studio Rebel Wolves potvrdilo, že jejich projekt The Blood of Dawnwalker, vedený bývalým režisérem Zaklínače 3 Konradem Tomaszkiewiczem, současné škrty neovlivní.
Letos v lednu byla zrušena další hra z univerza Warhammeru, tentokrát z fantasy RPG pod hlavičkou Age of Sigmar. Přesto značka Warhammer zdaleka nekončí. Začátkem listopadu byl oznámen nový titul Warhammer Survivors, Saber Interactive pracují na Space Marine 3, Owlcat Games po úspěchu Rogue Tradera pokračují v práci na dalších DLC i klasickém RPG Dark Heresy, Kasedo Games připravují XCOM klon Mechanicus II a příští rok se dokčáme i pokračování strategie Dawn of War IV.