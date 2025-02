Děkujeme, odejděte. Za pohádkový úspěch Marvel Rivals dostal americký tým vyhazov

Psát už potřetí za posledních 24 hodin o vyhazovech fakt není zábava, ale zdá se, že se mé proroctví o tom, jak bude konec fiskálního roku brutální, naplňuje rychleji, než jsem původně myslel.

Superhrdinská akce Marvel Rivals se dá jistě zapsat mezi velmi vzácné případy úspěchu na poli multiplayerových akcí. V době, kdy nové hry s obrovskými rozpočty komerčně i kriticky selhávají (Concord), a trh se zdá hrdinskými střílečkami přesycený, působí superhrdinská free-to-play akce jako zjevení.

Jenom na Steamu ji hrává klidně i 300 tisíc hráčů a hráček najednou, osobní rekord si drží s více než 600 tisíci. Pravidelně se v Americe umisťuje v první pětici nejhranějších titulů na PS5 i Xboxu. Jen během prvního měsíce hra vydělala přes 136 milionů dolarů, zkrátka pohádkový úspěch, který NetEasu jistě přinesl nemalé zisky. Na titulu se pak podílely týmy v Číně i v USA. Američtí kolegové teď za odměnu a skvělou práci dostali od čínských šéfů poděkování: Výpovědi.

„Tohle je tak divný průmysl. Můj tým, který pomohl realizovat neuvěřitelně úspěšný nový titul Marvel Rivals pro NetEase Games... byl na minutu vyhozený,“ píše na profesní síti LinkedIn Thaddeus Sasser, který v americké pobočce působil jako šéf vývoje.

Kromě něj víme jmenovitě ještě o designérech úrovní Garrym McGeeovi a Jacku Burrowsovi. NetEase v předchozích měsících snižoval své zapojení v Americe kvůli vyšším platům a provozním nákladům. Čínští vývojáři už taky mají být dostatečně zkušení, aby zvládli AAA produkci s vlastním know-how, jak lze vidět například u Black Myth: Wukong.

„Museli jsme provést obtížné rozhodnutí, abychom optimalizovali vývojovou strukturu Marvel Rivals. Oceňujeme tvrdou práci postihnutého týmu. Chceme ujistit fanoušky, že jádro vývoje Marvel Rivals stále funguje pod vedením producenta Wej-cchunga Wua a kreativního ředitele Kuang-jüna Čchena, kteří sídlí v čínském Kantonu. Investujeme více, ne méně, aby hra rostla a vyvíjela se,“ řekl vydavatelský gigant ve vyjádření novináři Stephenu Totilovi.

NetEase rep tells me the cut of the Marvel Rivals team in Seattle was a “difficult decision” made “to optimize development efficiency for the game”



Full statement below



Very unusual move given Rivals’ massive success. But clear focus here is on “core” development in China https://t.co/QDVtySySVy pic.twitter.com/UiWFIhuIks